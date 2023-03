Monica, sorpresa a marito e figlia a C’è posta per te/ Arriva Marco Mengoni: “Emozionato dal vostro amore”

Monica, sorpresa al marito Marco e alla Figlia Marta a C’è posta per te

L’ultima puntata di C’è posta per te 2023 si conclude con un regalo. Maria De Filippi chiama in studio Marco Mengoni, il regalo che Monica vuole fare a suo marito Marco e alla figlia Marta. La donna ha raccontato che aveva 21 anni quando rimane incinta di Marta. Il padre non vuole riconoscerla ma lei continua la gravidanza e la dà alla luce. Marco era l’amore di gioventù di Monica che lei ritrova proprio durante la gravidanza.

Il ragazzo le rivela di essere ancora innamorato di lei e di voler crescere la bambina come se fosse sua. Marco e Monica però si perdono ancora una volta. Lui sta per sposarsi e le dice che avrebbe annullato tutto con un suo cenno ma lei gli dice di no. Lui si sposa, stanno lontani 9 anni fino a quando lui si separa e ricontatta Monica, dicendole di essere ancora innamorato di lei. Questa volta lei ricambia e da allora creano la loro famiglia. Nasce infatti un’altra bambina, Marica.

Marco Mengoni a C’è posta per te: la sorpresa per Marta e Marco

Monica vuole ringraziare entrambi per averle dato tutto quell’amore che mai credeva avrebbe potuto ricevere. “È da tanto tempo che vorrei dirvi grazie. – esordisce una volta aperta la busta – Grazie a te Marta che sei una donna meravigliosa e sono tanto orgogliosa di te. Grazie a te Marco che mi stai sempre accanto, anche a Marta come un vero padre. Grazie perché mi hai dato la famiglia che ho sempre sognato.”

Dopo una toccante lettera fa il suo ingresso in studio Marco Mengoni, lasciando soprattutto Marta molto emozionata. “L’amore fa sempre effetto quando è così forte. – esordisce il cantante – L’amore, l’emotività sono le uniche armi che possiamo usare in questo mondo.” ammette, dicendosi molto commosso dalla loro storia e dalla loro famiglia ‘non tradizionale’.

