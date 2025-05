Nata a Roma nel 1931, Monica Vitti si chiamava in realtà Maria Luisa Ceccarelli. La splendida attrice ha vissuto, nei suoi primi anni di vita, a Messina, a causa del lavoro del papà. Più avanti invece la famiglia ha lasciato la Sicilia per approdare a Napoli, dove ha vissuto nel quartiere Vomero. Proprio a Napoli, la Vitti ha scoperto la passione per il teatro. Erano gli anni della guerra e lei si nascondeva nei rifugi antiaerei sotterranei e con il fratello Giorgio dilettava i rifugiati, inscenando uno spettacolo con i burattini. Tornati a Roma, a 14 anni, Monica cominciò la sua avventura nel teatro. Si diplomò poi all’Accademia nazionale di arte drammatica, diretta da Silvio D’Amico, e cominciò a recitare in teatro. Pian piano arrivarono anche la televisione e il doppiaggio. Bellissima e di gran talento, Monica Vitti ebbe una carriera splendente.

Chi è Monica Vitti, com’è morta l’icona del cinema: il marito Roberto Russo/ Perché non ha avuto figli?

A partire dagli anni duemila, Monica Vitti si è allontanata man mano dalle scene. A causa dell’insorgenza della demenza da corpi di Lewy, la malattia che l’ha accompagnata negli ultimi anni della sua vita, Monica ha deciso di ritirarsi a vita privata, non facendosi più vedere in pubblico. Al 2002 risalgono le sue ultime foto. Monica Vitti è morta però vent’anni più tardi, nel 2022, tre mesi dopo aver fatto 90 anni. Da vent’anni non si mostrava più in pubblico a causa della malattia che l’aveva colpita.

Monica Vitti, le storie d’amore: il marito al suo fianco fino alla morte

Monica Vitti ha avuto tre storie d’amore importanti. La prima fu quella con il regista Michelangelo Antonioni, poi ancora con il direttore della fotografia Carlo Di Palma e infine con il marito, Roberto Russo, al suo fianco fino alla fine. I due sono convolati a nozze nel 2000 ma stavano insieme già da 17 anni. Roberto, marito di Monica Vitti, è rimasto al suo fianco fino alla morte arrivata nel 2022. Lui era infatti più giovane di lei di 16 anni.