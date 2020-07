Nessun amante del cinema che si rispetti potrebbe rischiare di perdere oggi la puntata di Techetechetè a cura di Salvo Guercio nella quale avrà spazio anche la grande Monica Vitti. Occasione irrinunciabile anche per i più giovani per conoscere una delle più celebri interpreti del cinema italiano. La sua caratteristica voce roca e la sua verve innata ne hanno fatto per oltre 40 anni di carriera una vera e propria icona del cinema. Soltanto per citare alcuni dei suoi lavori, non si può prescindere dalla “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le diede fama internazionale; ma brillanti furono anche le sue interpretazioni ne La ragazza con la pistola e Io so che tu sai che io so che la fecero considerare l’unica “mattatrice” della commedia all’italiana in risposta ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.

MONICA VITTI, IL MARITO ROBERTO RUSSO: “DA ME ACCUDITA ASSIDUAMENTE”

Da ormai molti anni Monica Vitti si è ritirata dalle scene: la causa è da rintracciare nella malattia neurodegenerativa che l’ha colpita. La sua ultima apparizione pubblica risale al marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris, mentre è notizia del 6 novembre 2003 il ricovero in ospedale per una frattura del femore. Nel gennaio 2018, per smentire le voci che descrivevano Monica Vitti ricoverata in una clinica in Svizzera, il marito Roberto Russo dichiarò in un’intervista rilasciata a CinecittàNews: “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante”.



