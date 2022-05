Monica Vitti: l’amore per Roberto Russo, com’è morta/ L’omaggio ai David di Donatello

Monica Vitti è stata omaggiata ai David Di Donatello 2022: un lungo applauso della platea e una clip commemorativa e non poteva essere altrimenti, visto che quella che si è stati costretti a salutare dopo la sua scomparsa, avvenuta proprio quest’anno, è stata una delle più grandi attrici di sempre a livello italiano e internazionale. Dagli esordi drammatici e intimisti con Michelangelo Antonioni e “L’Eclissi” alla svolta come attrice nelle commedie, Monica Vitti è stata amata proprio per la sua semplicità e la capacità di essere vicina alla gente.

Monica Vitti, il grande amore con Roberto Russo

Monica Vitti è morta nel 2022 ma in realtà era uscita di scena da tanto tempo, a causa di una malattia degenerativa che non gli ha più permesso di apparire in pubblico già da molti anni. A dare la notizia della sua scomparsa all’età di 90 anni, affidandone l’annuncio a Walter Veltroni è stato il compagno Roberto Russo, fotografo. Roberto Russo e Monica Vitti si erano sposati il 28 settembre 2000, in Campidoglio, dopo 27 anni di fidanzamento ed è rimasto vicino a Monica Vitti fino all’ultimo momento.

