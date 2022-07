“Monica Vitti? Roberto Russo suo grande amore”/ Laura Delli Colli: “Criticati, ma…”

Laura Delli Colli è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Unomattina Estate”, andata in onda oggi, martedì 12 luglio 2022, e condotta da Massimiliano Ossini e da Maria Soave. La giornalista ha ricordato uno dei suoi primi incontri con Monica Vitti: “Molti anni fa, nel 1986, prima che vivesse il periodo che l’ha allontanata da noi tutti e da se stessa per 20 anni, la incontrai per ‘La Repubblica’. Fu lei a scegliermi per scrivere la sua autobiografia: andai a casa sua con l’ansia tipica dello studente all’esame di maturità e da allora trascorremmo alcuni mesi vedendoci ogni giorno. Dopo il giornale andavo da lei e facevamo due ore, due ore e mezza di chiacchiere senza mai registrare, in quanto lei non voleva: la mise proprio come condizione sine qua non”.

L’amore con Roberto Russo è stato, a giudizio di Laura Delli Colli, l’amore più importante della vita di Monica Vitti: “Nacque sul set quando lui era agli inizi, poi è diventato un bravissimo fotografo e regista. La loro differenza d’età di 16 anni non fu vista di buon occhio dal mondo del cinema, in quanto la relazione veniva etichettata come insolita. Alla fine, a dispetto delle critiche, hanno vinto loro”.

LAURA DELLI COLLI: “MONICA VITTI E MICHELANGELO ANTONIONI? FU UN INCONTRO MERAVIGLIOSO”

Nel prosieguo di “Unomattina Estate”, Laura Delli Colli ha ricordato che Monica Vitti in carriera ha avuto la fortuna di lavorare con Michelangelo Antonioni (e viceversa): “Il loro è stato un incontro meraviglioso – ha affermato la giornalista –. Con lui cominciò tutto con un incrocio a teatro. Lei faceva doppiaggio e l’aiuto di Antonioni portò quest’ultimo lì da lei, in quanto era in cerca di un’attrice. La vide fare doppiaggio ed ebbe una folgorazione”.

Iconica la frase che Antonioni rivolse a Monica Vitti: “Lei ha una bellissima nuca, potrebbe fare del cinema”, nel senso che “la sua era una presenza di cui ci si accorgeva anche senza che ci fosse un primo piano e fu proprio lui a spingerla verso una carriera nei film comici”, ha concluso Delli Colli.











