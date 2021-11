Monica Vitti: Vitti d’arte, Vitti d’amore/ Su Rai 3 il docufilm per i suoi 90 anni

I 90 anni di Monica Vitti: vita e carriera dell’attrice

Questa sera, venerdì 5 novembre, alle 21.20 su Rai 3 va in onda il film documentario “Vitti d’arte, Vitti d’amore”, in occasione dei 90 anni di Monica Vitti (compiuti lo scorso 3 novembre). Il docufilm ripercorre la vita e la folgorante carriera della celebre attrice attraverso le voci di chi l’ha conosciuta, amata e scelta come musa ispiratrice. Il regista Fabrizio Corallo ha voluto mettere in risalto una delle caratteristica più peculiari del talento di Monica nella “estrema varietà dei ruoli e dei personaggi interpretati restando sempre e comunque se stessa sia nei ruoli drammatici che in quelli brillanti, l’attenzione assoluta a ogni aspetto della lavorazione di un film per cui la si può definire a buon diritto una coautrice”. Si parte dagli esordi teatrali, passando per i primi film drammatici fino alla consacrazione nella commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.

Monica Vitti: musa di grandi registi italiani

Spazio alla relazione con Michelangelo Antonioni, di cui la stessa attrice, in un’intervista alla tv francese ripresa nel doc Muse e dei, si definiva “una creazione”. Quattro film, L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso e dieci anni di passione e cinema. “Voglio che un attore cerchi di darmi quello che chiedo nel modo migliore e più preciso possibile… Monica è sicuramente la prima attrice che mi viene in mente. Non riesco a pensare a un’altra brava come Vanessa Redgrave, forte come Liz Taylor, vera come Sophia Loren o moderna come Monica. Monica è incredibilmente mobile. Poche attrici hanno queste caratteristiche di mobilità. Ha un suo personale e originale modo di agire”, disse il regista nel 1967 in una lunga intervista a Playboy.

Dopo Antonioni, la svolta per Monica Vitti è attraverso l’incontro con Mario Monicelli e poi Ettore Scola. Nel documentario si alternano le voci di chi l’ha conosciuta e ha lavorato con lei: da Paola Cortellesi a Michele Placido, Enrico Vanzina, Citto Maselli, Barbara Alberti, Laura Delli Colli, Enrico Lucherini, Christian De Sica, Carlo Verdone, Pilar Fogliati, Sandro Veronesi, Giancarlo Giannini.

