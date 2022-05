Monika Liu, Lituania: chi è?/ All’Eurovision 2022 con il brano Sentimentai

Anche quest’anno si prospetta una gara avvincente quella che avrà luogo a Torino per l’Eurovision 2022, la qualità degli artisti in gara è davvero considerevole come dimostrato dalla partecipazione della lituana Monika Liu con il brano Sentimentai. Dopo essersi laureata all’Università di Klaipėda dove ha studiato jazz, Monica ha trascorso del tempo studiando in Massachusetts vivendo a Londra prima di stabilirsi a Vilnius. Dal suo debutto nel 2015, Liu ha pubblicato tre album e molti altri singoli. Il suo repertorio è così impressionante che è stata chiamata a far parte del pannello di due dei più grandi talent show lituani: The Voice e The Masked Singer. Da molti anni ha preso in considerazione l’idea di salire sul palco dell’Eurovision, e ora i tempi si sono rivelati giusti per lei grazie alla composizione di Sentimentai, che è stata scritta e registrata a Londra.

Monika Liu, entusiasmo e fierezza verso l’Eurovision 2022

Monika Liu si è detta fiera di essere arrivata dopo tanti sacrifici all’obiettivo di poter rappresentare il proprio paese a una competizione così importante come l‘Eurovision 2022. La sua crescita artistica può davvero giovare di questa incredibile esperienza, ha aggiunto, vista la possibilità di poter apprezzare artisti con un bagaglio culturale differente l’uno dall’altro e che possono quindi accrescere la conoscenza musicale di chiunque ne ascolti le note e sonorità. Il brano dell’artista che rappresenterà la Lituania è probabilmente tra i più toccanti e introspettivi di questa edizione, con parole molto romantiche e allo stesso tempo malinconiche. Il brano è infatti un richiamo verso un amore perduto, condito da dettagli sulla percezione dei momenti di nostalgia e su quanto sia difficile a volte lottare contro i ricordi e la malinconia. Il ritornello in particolare è una vera e propria dichiarazione di sofferenza, come sopraffatto dal dolore della perdita che sia amorosa o di altro tipo.

Monika Liu: tale padre tale figlia

Si potrebbe dire tale padre tale figlia per Monika Liu. Questa ragazza lituana classe 1988, che parteciperà all’Eurovision Song Contest, infatti è nata in una famiglia di musicisti. Ci ha sguazzato fin da piccola dunque in questo tipo di argomenti per la grande soddisfazione dei suoi genitori. Quando era ancora molto piccola, precisamente a cinque anni, iniziò a studiare violino e anche rendendosi protagonista in gare di ballo. Tra le altre cose ha studiato da giovane anche canto jazz cosa che non scapperà di certo agli occhi più esperti.

