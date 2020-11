Monitoraggio Iss 13 novembre/ “Indice Rt Italia sotto 1.5”: curva giù, no lockdown

Sono due le luci che appaiono in fondo al (lungo) tunnel dell’emergenza Covid-19: in primis, tre giorni fa, con l’annuncio del vaccino Pfizer (ieri il commissario Arcuri ha spiegato che le prime 1,7 milioni di dosi saranno iniettate entro fine gennaio); la seconda ‘luce’ riguarda invece il monitoraggio Iss che arriverà oggi pomeriggio per illustrare l’andamento epidemiologico nella settimana 2-9 novembre 2020. Dopo i ritardi della scorsa settimana nella presentazione dei dati aggiornati – per la messa a regime dell’algoritmo da 21 parametri che assegna una fascia di rischio alle Regioni a seconda del loro andamento epidemiologico – oggi l’Istituto Superiore di Sanità dovrebbe rispettare la tabella di marcia e presentare il monitoraggio per la prima volta “positivo” dall’inizio della seconda ondata. Come già avevano anticipato Brusaferro (Presidente dell’Iss) e il commissario Arcuri ieri, la curva del contagio è in calo seppure sempre in crescita: l’Rt Italia questa settimana infatti dovrebbe situarsi a ridosso di quota 1.5, decisamente più basso di quanto solo qualche giorno fa rappresentava una seria minaccia per la tenuta sanitaria del Paese. L’Rt nazionale del precedente monitoraggio era fissato a 1.7, con punte in alcune Regioni addirittura sopra il 2 (Lombardia su tutte): i nuovi dati monitorati da Cts, Iss e Ministero della Salute – in attesa della piena conferma – mostrerebbero, secondo le anticipazioni di Repubblica, una discreta discesa della curva di contagio a seguito dei divieti e delle zone rosse imposte dall’ultimo Dpcm.

INDICE RT DIMEZZATO A MILANO

«La situazione è differenziata sul nostro territorio e servono misure non uniformi, alcune Regioni hanno già i primi raffreddamenti dell’epidemia, altre dove invece la situazione resta critica e bisogna intervenire ancora per continuare a raffreddare la crescita dei focolai», spiegava ieri in conferenza stampa Domenico Arcuri, con la concreta possibilità oggi lo stesso Istituto Superiore di Sanità confermi il tutto nel monitoraggio scientifico settimanale. L’emergenza non è finita e nemmeno siamo vicini alla sua conclusione, ma vi è finalmente un raffreddamento della “curva” che potrebbe permettere a Governo e territori di non perseguire lo “spauracchio” del lockdown totale in stile primavera: oggi nella cabina di regia anti-Covid convocata per le ore 15, i Ministri e i rappresentanti delle Regioni valuteranno il possibile ingresso di “zone gialle” in nuove “zone arancioni”, con la Campania che rischia invece di avere alcune zone “rosse” all’interno delle proprie province. Questo però confermerebbe la linea del “lockdown leggero” voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ovvero chiusure e restrizioni territoriali laddove gli indici Rt e gli altri 20 parametri sono più a rischio ma senza il blocco totale del Paese. Una ulteriore buona indicazione sui dati dell’ultimo periodo è arrivata ieri da Milano, la provincia tra le più colpite della seconda ondata: «L’Rt di Milano oggi era attorno a 1,25, con il lockdown si sta riducendo di giorno in giorno e si è quasi dimezzato rispetto al momento di picco», ha spiegato ieri a Sky Tg24 il direttore generale di Ats Milano, Walter Bergamaschi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA