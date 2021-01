Monitoraggio Iss 15 gennaio/ ”Indice Rt Italia 1,10”: oggi nuovi colori Regioni

È atteso in giornata il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità nel periodo 4 gennaio-11 gennaio, utile a formulare i dati necessari alla cabina di regia per valutare l’evoluzione della pandemia negli ultimi 7 giorni: questo pomeriggio dunque Cts e Ministero della Salute dovranno, in base ai dati Iss, formulare le nuove classificazioni delle Regioni con il sistema a colori mantenuto anche dal nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo prossimo.

«I segnali che arrivano dagli altri Stati europei non sono buoni. Da noi ci aspettiamo un Rt più alto, potrebbe sfiorare 1,10, la settimana scorsa era 1,03», ha spiegato ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’incontrare le Regioni anticipando alcuni dei contenuti del monitoraggio Iss 15 gennaio. Con il nuovo Decreto sono stati anche modificati i parametri e criteri per l’attribuzione delle 4 fasce (bianca, gialla, arancione e rossa) con irrigidimento delle valutazioni su indice Rt, indice di rischio e incidenza di contagio.

DA DOMENICA ITALIA DIVISA IN NUOVI COLORI

Rispetto allo scorso monitoraggio che inquadrava l’Italia con sole 5 Regioni arancioni (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Calabria e Sicilia) da domenica 17 gennaio – primo giorno in cui avrà valore la nuova ordinanza firmata questa sera dal Ministero della Salute Roberto Speranza – molto potrebbe cambiare nel Paese, con una prevalenza arancione che pare stia per confermarsi. Secondo le ultime anticipazioni conferite dal Ministro nelle Comunicazioni al Parlamento, sarebbero 12 le Regioni che ad oggi rischiano di venire messe in “arancione”: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia Bolzano, provincia Trento, Puglia, Umbria, Veneto, mentre per Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna si rischia l’ingresso in zona rossa.

In fascia gialla invece potrebbero rimanere Molise, Toscana e Campania, da valutare invece i casi di Abruzzo, Sardegna e Valle d’Aosta che sono in “bilico” tra giallo e arancione. Il complicato nuovo metodo di classificazione di rischio approntato con il Decreto Covid 14 gennaio (qui il focus nel dettaglio) renderà importante la decisione della cabina di regia questo pomeriggio, con la formulazione delle singole ordinanze firmate stasera ma valide da domenica 17 gennaio 2021.



