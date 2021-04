Monitoraggio Iss 16 aprile/ Indice Rt in calo: colori Regioni, chi rischia

È atteso in mattinata il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che fornirà gli ultimi dati epidemiologici utili poi alla cabina di regia anti-Covid per formulare la “base” alle ordinanze del Ministro della Salute da firmare entro questa sera: come ha spiegato lo stesso Speranza ieri alla Camera nell’informativa urgente sui vaccini, la situazione attuale del Paese vede un’ulteriore calo di ricoveri e dell’Rt nazionale, dunque si attende che quel 0,92 registrato solo 7 giorni fa possa essere ulteriormente abbassato nel monitoraggio Iss di questo 16 aprile.

«L’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe. Dobbiamo ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati solo in trincea. Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Cdm», ha spiegato il Ministro della Sanità intervenendo a Montecitorio.

MONITORAGGIO ISS, QUALI REGIONI CAMBIANO COLORE DA LUNEDÌ

La fotografia del Paese a livello epidemiologico fornita dall’Iss come sempre sarà utile per condurre la cabina di regia alle nuove ordinanze sul “cambi colore” delle Regioni in vigore dal lunedì prossimo: l’iter si svolge in contemporanea alla cabina di regia tra il Premier Draghi e le Regioni stesse per capire da che giorno e con quale iter far scattare le riaperture in Italia. Ciò significa, al di là della prudenza sempre predicata da Cts e Ministro Speranza, che la situazione rispetto anche solo a qualche settimana fa è decisamente migliorata: sarà un’Italia sempre più arancione quella che si pre-annuncia nella prossima settimana, con Campania e Puglia che “sperano” in un ritorno in arancione dopo gli ultimi 14 giorni in “rossa”. Dovrebbero rimanere invece in lockdown per il momento Sardegna e Valle d’Aosta, mentre il percorso inverso – da arancione a rosso – potrebbe essere “rischiato” da Basilicata e Piemonte. Non ci saranno ancora le zone gialle, salvo che nella cabina di regia odierna si decida per la completa linea adottata ieri dalle Regioni nella bozza delle linee guida sulle riaperture: si lavora per una ripresa delle 4 zone di colore nel Decreto maggio in “rampa di lancio” dopo la scadenza dell’attuale Decreto Covid.

