Monitoraggio Iss 22 gennaio/ Indice Rt Italia: nuovi colori Regioni, oggi chi rischia

È atteso in giornata, come ogni venerdì, il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che aggiorna la situazione epidemiologica settimanale (12-19 gennaio) fornendo i dati necessari alla cabina di regia anti-Covid (Cts-Ministero Salute-Regioni) per valutare le eventuali nuove classificazioni delle Regioni. Ad una settimana dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm e Decreto Covid – con valore esteso fino al 5 marzo – la situazione a livello nazionale sembra essersi stabilizzata con la diminuzione di ricoveri e terapie intensive ma con numeri ancora molto altri per vittime e contagi.

«Si confermano i primi effetti delle chiusure di Natale», ha spiegato ieri il commissario all’emergenza Domenico Arcuri anticipando alcuni dei contenuti della bozza Iss in arrivo sul tavolo della cabina di regia. Va ricordato che con il nuovo Decreto sono stati modificati i criteri e parametri per l’attribuzione delle 4 fasce di rischio (bianca, gialla, arancione, rossa) con foto irrigidimento delle valutazioni per l’indice Rt e gli altri elementi che concorrono a “definire” il sistema cromatico delle Regioni.

OGGI NUOVI COLORI: CHI RISCHIA

Nell’ultima cabina di regia della scorsa settimana, il Governo ha stabilito questa differenziazioni delle Regioni confermate dal monitoraggio Iss con nuovo Indice Rt nazionale (7 giorni fa fermo a 1.09 con “rischio epidemia incontrollata”): 3 in zona rossa (Lombardia, Alto Adige, Sicilia), 6 in zona gialla (Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana); il resto d’Italia in zona arancione. Oggi però, in vista del nuovo monitoraggio in arrivo dall’Istituto, a rischiare un peggioramento di “fascia” sono altre Regioni (per migliorare invece occorrono almeno 2 settimane con indice Rt stabile e abbassato) a cominciare da Lazio e Veneto: il Governatore Zaia porta avanti la battaglia per entrare in fascia gialla dopo aver avuto dati che l’avrebbero confermata anche 7 giorni fa, ma venne deciso prudenzialmente l’inserimento in zona arancione per bloccare sul nascere le eventuali recrudescenze del Covid.

«Il nostro Rt è adesso a 0,82 […] ci sara’ una nuova classificazione, non so quale sarà, noi i dati ce li abbiamo buoni… Vedremo se avremo zona arancione ancora o zona gialla, di certo non zona rossa», ha spiegato il Governatore veneto. Va ricordato che con Rt sotto 1 si entra in giallo, tra 1 e 1.25 in arancione e superiore a 1.25 torna il lockdown “rosso”. Non teme la Toscana e neanche l’Emilia Romagna che dovrebbero rimanere rispettivamente “gialla” e “arancione” mentre sul Lazio dovrebbe permanere la fascia arancione con le rispettive chiusure e regole. Situazione particolare per la Lombardia che in attesa del ricorso al Tar (lunedì prossimo, ndr) attende una valutazione nuova per corroborare la propria tesi sull’errore di inserirla in lockdown già 7 giorni fa: in ogni caso, oggi non dovrebbe modificare il proprio colore come spiegato dal coordinatore Cts Agostino Miozzo «Il ricorso al Tar della Lombardia? Ripeto, il Cts non ha potere di decidere o di sospendere l’ordinanza. Vedremo il Tar».



