Monitoraggio Iss 23 aprile/ Indice Rt 0.81 in calo: colori Regioni, 16 in giallo

Nel nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice Rt in Italia subisce un ulteriore calo, come da un mese a questa parte, confermando il lieve ma costante miglioramento della situazione epidemiologica in tutto il Paese: da 0.85 della scorsa settimana, allo 0.81 di questo monitoraggio Iss del 23 aprile 2021. L’anticipazione emerge dalla cabina di regia anti-Covid riunita a Palazzo Chigi che, come ogni settimana, valuta i dati epidemiologici per stilare la base scientifica delle ordinanze del Ministro Speranza da firmare entro il weekend.

Da lunedì 26 aprile, oltre a nuovi colori in Italia dovuti alla cabina di regia odierna, entrano in vigore le nuove regole del Decreto Riaperture approvate in Consiglio dei Ministri mercoledì scorso. Torna la zona gialla, riaprono ristoranti a pranzo e cena (ma solo all’aperto), aumentano le presenze degli studenti a scuola e si riaprono i confini regionali (liberi tra zone gialle, con pass verde tra zone di colore diverso). A essere migliorati, oltre all’indice di contagio Rt, sono anche le incidenze dei casi, i ricoveri e le terapie intensive, in costante calo anche negli ultimi 7 giorni.

MONITORAGGIO ISS, DA LUNEDÌ NUOVI COLORI

In attesa del monitoraggio Iss integrale presentato dagli scienziati dell’Istituto, i dati emersi oggi confluiranno nelle ordinanze del Ministro della Salute attese per questa sera, al più tardi domani: il Paese da lunedì si tingerà nuovamente di giallo con 14 Regioni e 2 province autonome in procinto del ritorno ad una situazione pseudo-normale in qualità di regole e spostamenti. A quanto si apprende dalla cabina di regia, le Regioni che diventeranno gialle da lunedì sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto: circa 50 milioni di italiani torneranno a poter circolare liberamente all’interno della Regione per andare a trovare amici/parenti in 4 persone massimo e una sola volta al giorno. In zona arancione invece dovrebbero rimanere Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta e così anche la Sardegna, con la “sorpresa” per cui non dovrebbero esserci zone rosse per tutta la prossima settimana.

