Monitoraggio Iss 26 febbraio/ Indice Rt in risalita, oggi nuovi colori Regioni

È particolarmente atteso il nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle ore decisive per la composizione del nuovo Dpcm (dal 6 marzo al 6 aprile prossimo) e con l’allarme varianti che pone in difficoltà i territori tra chiusure, contagi e ricoveri aumentati (non ancora in forma grave, va detto).

In attesa che dall’Europa giungano notizie positive sull’accelerazione del piano vaccini, il Governo si appresta a ricevere i nuovi dati dell’Iss per poter poi convocare la cabina di regia in giornata e formulare le nuove ordinanze sui colori delle Regioni in vigore da lunedì (e non più da domenica, come anticipato dalla Ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini come “cambio di passo” voluto dal Premier Draghi). Le aree di Brescia, Bologna, Pistoia, Siena, Ancona e Perugia vivono da giorni ormai chiusure locali per l’aumentare importante delle varianti Covid e si attendono risalite sia degli indici di contagio locali che dell’Indice Rt nazionale. 7 giorni fa era in lieve risalita a 0,99 ma oggi si attende un monitoraggio che possa vedere – secondo le anticipazioni – una quota superiore a 1.

MONITORAGGIO E NUOVI COLORI REGIONI: COSA CAMBIA

In attesa della bozza Dpcm in arrivo entro sera alle Regioni – con approvazione prevista per il prossimo 1 marzo – sarà da lunedì che le nuove ordinanze del Ministero della Salute faranno partire le nuove classificazioni dei colori per le Regioni: Piemonte, Lombardia, Marche, Basilicata rischiano la zona arancione, Emilia Romagna e Campania invece rischiano il lockdown mirato in zona rossa con i focolai causati da varianti inglese e sudafricana che provano l’innalzamento dell’Rt ormai in molte parti d’Italia. Si attende il parere specifico per ogni singolo territorio del monitoraggio Iss, con solo poche realtà che probabilmente rimarranno in zona gialla: si tratta del Lazio e quasi sicuramente della Liguria che con il Governatore Toti annuncia «La Liguria ha un indice Rt a 0,94 quindi confidiamo di tornare in fascia gialla». Per il Ministro della Salute Roberto Speranza, «finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA