Monitoraggio Iss 27 novembre/ Indice Rt Italia in discesa: stop zone rosse col Dpcm?

«La curva dei contagi si sta raffreddando e congelando», spiegava solo ieri il Commissario all’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri e oggi la conferma arriverà dal nuovo monitoraggio Iss diffuso come sempre nel primo pomeriggio per poter consentire poi alla Cabina di Regia Governo-Cts-Regioni di effettuare tutte le valutazione del caso per aumentare/diminuire/cambiare le aree di rischio del Paese. Come ha spiegato pochi giorni fa il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’intervista al Tg5, l’Italia si avvicina ad avere un indice Rt uguale se non al di sotto di quota 1 e con questo «potremo valutare di aprire una fase diversa nel Paese, ma ci vuole prudenza». Quella fase potrebbe effettivamente aprirsi dal 3-4 dicembre prossimo, quando ovvero il nuovo Dpcm “Natale” verrà varato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: in questi giorni si infittiscono i vertici e i confronti tra Governo e Regioni, ma sarà sul monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di questo pomeriggio che probabilmente si baserà la struttura del prossimo decreto anti-Covid valido per tutte le festività natalizie.

MONITORAGGIO ISS: STOP ALLE ZONE ROSSE DAL 4/12?

Tenendo conto che i vaccini arriveranno, se tutto va bene, da fine gennaio-inizio febbraio per “sole” 1,7 milioni di persone, non è ancora il momento del “libera tutti”, hanno ribadito ancora ieri dalla maggioranza con il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia: quello che è certo è che intanto il monitoraggio Iss di oggi provvederà a fare uscire alcune Regioni dalla “zona rossa”, mentre altre invece rischiano il lockdown più serrato per dei dati ancora non migliorati. In primis, Lombardia e Piemonte già oggi avrebbero dati che li porterebbero naturalmente in zona arancione, se non gialla: nelle ultime ore lo scontro con il Governo – che insiste per effettuare i cambi di fascia solo dal 3 dicembre in poi – ha portato il Presidente Fontana a invocare un cambio di strategia dell’esecutivo, provando ovvero ad allentare qualche misura vista la curva raffreddata nelle ultime settimane. L’area più “aperturista” del Governo spinge per un’Italia in zona gialla dal prossimo Dpcm di Natale, ma le resistenze di Cts e ministri più “rigoristi” sta creando un certo qual impasse in vista delle prossime decisioni da prendere. Quello che è certo invece è che Sicilia, Puglia e Basilicata ad oggi rischiano di finire in zona rossa per mancanza di miglioramenti significativi nei 21 parametri decisi dal Comitato Tecnico Scientifico e anche per la forte difficolta di tracciamento locale dei contagi su base regionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA