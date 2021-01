Monitoraggio Iss 29 gennaio/ Indice Rt Italia, oggi nuovi colori Regioni: gli scenari

Sono in arrivo i nuovi dati del monitoraggio Iss che settimanalmente offrono la “fotografia” epidemiologica del Paese e dai quali la cabina di regia anti-Covid (Ministero Salute-Cts-Regioni) trae spunto per la nuova classificazione di rischio settimanale delle Regioni. La tendenza anticipata dalle bozze dell’Iss emerse ieri è quella di un’Italia praticamente divisa in fasce “gialle” e “arancioni”, con la sola Sicilia che potrebbe rischiare di rimanere in zona rossa: molte Regioni avrebbero già i dati per entrare in zona gialla, ma l’ordinanza del Ministero della Salute ha validità “minima” di 14 giorni e dunque solo dal 7 febbraio prossimo diversi territori potranno vedere riaperti i confini interni regionali oltre che le attività di ristorazione anche con consumazione sul posto.

7 giorni fa il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità vedeva scendere l’indice Rt nazionale per la prima volta sotto quota 1 da prima di Natale (0,97), con gli scienziati in consiglio al Governo che valutavano come efficaci e funzionanti le misure approvate nei Decreti delle Feste natalizie. Di contro, ancora una settimana fa l’epidemia non era sotto controllo del tutto, «perché non si riesce a fare tracciare e se non si riesce a tracciare si fa fatica a contenere. L’epidemia resta in fase delicata, non può essere escluso un rapido aumento dei casi, per questo bisogna mantenere dei comportamenti prudenti. Quando tendiamo a rallentare le misure restrittive il virus ricomincia a correre», sottolineava il direttore generale Gianni Rezza.

MONITORAGGIO ISS: CHI CAMBIA COLORE OGGI

Da domenica cambieranno però diversi colori nelle Regioni e saranno proprio i dati in arrivo oggi alla cabina di regia a fornire il “materiale” necessario per le nuove valutazioni e successive Ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza. In primis, il Veneto e la Liguria sono vicine a divenire zona gialla (aggiungendosi a Basilicata, Campania, Molise, Toscana e Trentino): diversa la situazione di Lombardia, Piemonte e Lazio che pure avrebbero dati migliorati a livello epidemiologico ma per effetto della regole delle 2 settimana con la medesima classificazione di rischio dovrebbero divenire gialle solo dal 7 febbraio prossimo.

Da dirimere la situazione invece di Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta che si trovano in zona arancione fino ad oggi ma che potrebbero cambiare colore da domenica prossima. «Le misure hanno funzionato. Vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie potesse portare a un marcato incremento della circolazione virale (…). Invece la situazione non è sfuggita dal controllo», ha spiegato oggi al Corriere della Sera il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, professor Franco Locatelli. Rischi per un nuovo lockdown al momento non ve ne sono nemmeno dopo il prossimo monitoraggio Iss, «In Cts non se ne è mai parlato e non sarebbe giustificato dal quadro epidemiologico».



© RIPRODUZIONE RISERVATA