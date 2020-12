Monitoraggio Iss 4 dicembre/ Indice Rt a 0,91: Italia in zona gialla dal 20 dicembre?

Cala l’Rt in Italia, il contagio diminuisce e il prossimo monitoraggio Iss tra una settimana potrebbe già riportare diverse Regioni italiane in zona gialla: è sempre molto complesso “esultare” per i dati del contagio da Covid-19 in discesa quando poi si leggo cifre sulle vittime di ieri e si legge “993”. Purtroppo l’emergenza coronavirus è tutt’altro che esaurita e il numero dei decessi è l’ultima voce a “raffreddarsi” all’interno dei bollettini quotidiani. Ma se da un lato non si può certo cantar vittoria sul Covid, con il vaccino in arrivo e una seconda ondata in “diminuzione” qualche elemento positivo lo si può trovare: il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità atteso per questo pomeriggio presenterà un indice Rt abbassato finalmente sotto quota 1 dopo un mese e passa di fortissima “seconda ondata” , confermando quel calo della curva di contagio già vista da due settimane a questa parte. «Nelle ultime settimane l’indice è sceso da 1,7 a 1,4 a 1,2, ma oggi avremo un indice Rt a 0,91», ha spiegato ieri a Piazza Pulita il Ministro della Salute Roberto Speranza. Il dato era già stato rivelato nella conferenza stampa di presentazione del Dpcm 3 dicembre dal Premier Conte, oggi con il monitoraggio dell’Istituto tutte le novità saranno rese ufficiali.

INDICE RT IN DISCESA: OGGI CAMBIANO COLORE ALTRE REGIONI

Come in ogni venerdì, il report dell’Istituto Superiore di Sanità verrà presentato al tavolo della cabina di regia anti-Covid che dovrà a quel punto operare i vari cambi di “colore” delle Regioni: nel nuovo Dpcm è stato mantenuto il sistema a “tre colori” di rischio per la suddivisione del Paese, anche se in vista di Natale le regole diverranno comunque più stringenti nonostante «entro il 20 dicembre quasi tutte le Regioni italiane saranno in zona gialla», come ha spiegato ieri il Presidente del Coniglio. Il monitoraggio Iss intanto conferma una discesa della curva di contagio, ma evitare una “terza ondata” il Governo ha deciso di imporre divieti su spostamenti, shopping e coprifuoco attivi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021. In attesa di capire come si evolverà la situazione epidemiologica, il Ministro Speranza non canta vittoria e ribadisce «non abbassiamo la guardia. Abbiamo scelto una linea necessaria per non riprecipitare in una situazione difficile. Non firmo ordinanze a cuor leggero. Ma abbiamo scelto di piegare la curva evitando un lockdown generalizzato. Non abbiamo mai fermato il lavoro, ma la salute viene prima». Nel frattempo, dopo la cabina di regia Cts-Ministero della Salute, il titolare della Sanità Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza dove dovrebbero passare in zona gialla l’Emilia Romagna e Marche mentre per Toscana e Campania (attualmente in zona rossa) dovrebbero passare in zona arancione a partire da domenica.



