Monitoraggio Iss 7 gennaio/ Indice Rt Italia: dati Covid e Italia divisa in colori

In giornata l’Istituto Superiore di Sanità assieme al Ministero della Salute produrrà il consueto monitoraggio settimanale (27 dicembre-3 gennaio) che fornirà tutti i dati Covid necessari alla cabina di regia per disporre i nuovi “colori” per le Regioni italiane da lunedì 11 gennaio prossimo: come stabilito dal Decreto “ponte” in vigore dal 7 al 15 gennaio – in attesa del nuovo Dpcm che verrà approvato il 16 gennaio prossimo – si ritorna dopo le vacanze di Natale alla divisione del Paese in fasce di rischio, ma sono proprio i dati in arrivo oggi dal monitoraggio Iss ad indicare la rotta da seguire.

Indice Rt, diffusione dell’epidemia a livello locale, soglia dei ricoveri e tracciamento tornano dunque ai intersecarsi nei dati che l’Istituto Superiore di Sanità invierà alla cabina di Regia Cts-Ministero della Salute per le nuove ordinanze da approvare in vista dell’11 gennaio prossimo. Oggi l’Italia resta infatti in “zona gialla rafforzata”, mentre il weekend in arrivo vede per l’ultima volta una fascia arancione nazionale: dall’11 al 15 gennaio invece – ma verrà confermato il criterio anche dal nuovo Dpcm, come già spiegato dal Governo Conte – ogni Regione sarà divisa nei consueti colori, in base all’indice di contagio e di rischio per la diffusione della pandemia Covid-19.

MONITORAGGIO ISS: DA LUNEDÌ L’ITALIA DIVISA IN COLORI

Una settimana fa il monitoraggio Iss indicava l’Rt italiano in crescita a 0,93, con la circolazione dei contagi che purtroppo non si arrestava mentre rimaneva per fortuna ben al di sotto della soglia critica il fronte ricoveri e ospedalizzazioni. Si attendono già da questa settimana effetti per le chiusure delle feste di Natale, ma dalle anticipazioni date dalle singole Regioni dall’11 gennaio potrebbero esserci diversi territori che entreranno in zona arancione, alcune rischiano anche il lockdown “rosso”. Questo perché il contagio ancora circola ma anche per le ultime modifiche approntate dal Governo nel Decreto Covid in vigore dal 7 gennaio: sono stati rivisti i parametri di accesso alle zone “colorate” stringendo ulteriormente le maglie. Nello specifico, ad oggi con Rt pari a 1 automaticamente la regione entrerebbe in zona arancione, se invece l’Rt fosse superiore a 1,25 il territorio entrerà in zona rossa: con l’indice invece inferiore a 1 si rimarrebbe in “giallo rafforzato”, ovvero più aperture delle attività ma divieto di spostamenti fuori dalle Regioni. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, a rischiare la zona rossa questa settimana sono Veneto, Lombardia e Calabria; per la zona arancione sembra quasi certo l’ingresso di Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, mentre Friuli-Molise-Campania dovrebbero rimanere in “giallo”. Tra oggi e domani verrà poi convocata la conferenza stampa dell’Iss per illustrare i risultati del nuovo monitoraggio in arrivo oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA