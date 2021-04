Monitoraggio Iss 9 aprile e indice Rt/ Nuovi colori regioni: chi può cambiare dal 13

L’Italia oggi diventerà più “arancione” alla luce del nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che verrà esaminato dalla Cabina di regia e porterà alle nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Molte Regioni che si trovano attualmente in zona rossa sperano, infatti, di passare in quella arancione. Così quasi tutta l’Italia martedì 13 aprile potrebbe ritrovarsi in zona arancione. Alla luce degli ultimi dati disponibili, che però devono trovare conferma appunto nel monitoraggio Iss, sono tre in particolare le regioni che possono aspirare alla zona arancione. Si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che già venerdì scorso avevano un indice Rt puntuale sotto l’1. In quel caso decisiva è stata l’incidenza settimanale di casi sopra i 250 ogni 100mila abitanti. Ma proprio questo dato sta migliorando.

Cure con anticorpi monoclonali: due guariti a Lecco/ "Ora abbiamo armi contro Covid"

Non dovrebbero esserci problemi neppure per l’indice Rt, mentre l’unica criticità resta quella del tasso di occupazione delle terapie intensive, che è al di sopra della soglia limite del 30 per cento. Anche la Calabria, che pur avendo avuto l’incidenza sotto i 250 casi era andata in zona rossa per l’alto indice Rt, potrebbe scendere in zona arancione dato che l’indice Rt dovrebbe essere sotto 1,25 anche questa settimana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 APRILE/ Dati Ministero Salute: +487 morti 17.221 casi

MONITORAGGIO ISS, ALLARME PUGLIA, SARDEGNA E CAMPANIA

A sperare nella zona arancione anche Piemonte e Puglia, ma in quest’ultimo caso la Regione ha già fatto sapere che si resterà in zona rossa. In teoria non sarebbe così scontata, ma la Regione ha comunicato che l’incidenza è di 293,5 contagi ogni 100mila abitanti. Inoltre, la situazione negli ospedali è sempre più grave. Nei reparti medici il 54% dei posti letto è occupato da pazienti Covid, discorso simile per le terapie intensive, dove si registra un tasso di occupazione del 46%. Sono percentuali ben oltre le soglie di allarme, peraltro superiori pure alle medie nazionali. Potrebbe tornare in zona rossa la Sardegna, visto che il monitoraggio certificherà il peggioramento dei dati sul contagio e la pressione sulle terapie intensive. Non si conosce ancora l’indice Rt, ma da alcune comunicazioni informali, citate da TiscaliNews, è emerso che potrebbe essere superiore addirittura a 1,25 che è la soglia che fa scattare automaticamente il lockdown. Per l’ufficialità ovviamente si attendono i dati del monitoraggio settimanale a cui farà seguito la Cabina di regia. Anche per la Campania almeno fino al 20 aprile sarà zona rossa visto che ci è finita la scorsa settimana proprio per l’alto indice Rt.

LEGGI ANCHE:

Perché tanti morti Covid in Italia?/ Misure in ritardo, spostamenti e caos vaccini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA