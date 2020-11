Monitoraggio Iss 9 novembre/ Indice Rt Italia e Regioni: “Campania verso zona rossa”

Era atteso come di norma venerdì scorso ma per lo scontro accesissimo tra Regioni e Governo e per la mancanza di dati “pieni” dai territori, è stato slittato prima a domenica e ora definitivamente oggi lunedì 9 novembre: il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità dovrebbe giungere questo pomeriggio sul tavolo della cabina di regia anti-Covid convocata a Palazzo Chigi con il Comitato Tecnico Scientifico e i rappresentanti delle Regioni. Il consueto report che indica il nuovo Indice Rt in Italia e nei singoli territori è divenuto di estrema importanza da quando, nell’ultimo Dpcm, è stato investito del ruolo fondamentale di indicare le reali condizioni di rischio delle singole Regioni in modo da “suddividerle” in zone gialle, arancioni e rosse. Il problema è nel frattempo la curva epidemica non frena e per avere i primi effetti delle nuove restrizioni bisognerà attendere almeno altri 14 giorni, come ha detto ieri il Presidente Iss Silvio Brusaferro: «speriamo di vedere miglioramenti negli indicatori dell’epidemia. Se rispettiamo i divieti, potremo ridurre la diffusione del virus e riaprire le attività commerciali».

LE NUOVE ZONE ROSSE E ARANCIONI

Nel tavolo convocato oggi a Palazzo Chigi con la cabina di regia si discuterà anche dei dati in arrivo non sempre completi dai territori, con rilevante ritardo poi “di riflesso” nella decisione nazionale su eventuali nuovi “cambi di colore” nelle Regioni più a rischio. Le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera sulle prime anticipazioni del monitoraggio Iss 9 novembre vedrebbero la Campania verso possibile zona rossa, mentre Liguria, Abruzzo, Umbria e forse anche Veneto e Toscana a rischio tra arancione e rosso: la Campania ha ritardato la riunione del Governo, ma un consigliere vicino a De Luca ha giustificato così il ritardo costante nei dati Iss sull’indice Rt e gli altri 21 parametri dell’algoritmo scelto dall’ultimo Dpcm «Il governo sta traccheggiando perché non puoi cambiare colore dopo tre giorni. Va bene che siamo sulle giostre, ma evitiamo le montagne russo». Intanto il consigliere di Speranza, Walter Ricciardi, torna alla carica oggi su nuove chiusure più rigide: «Servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Vedo troppa gente ancora in giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con decisione e farlo presto». I Governatori hanno chiesto e ottenuto qualche ora in più fino ad oggi pomeriggio per poter presentare e ultimare tutti i dati, poi da valutare in sede di cabina di regia per delle decisioni in arrivo – a questo punto – forse già questa sera.



