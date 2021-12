Monitoraggio Iss, boom incidenza a 241/ Calo Rt a 1.13: 9,6% terapie, 12,1% ricoveri

È un vero e proprio “boom” di contagi nell’ultima settimana, secondo la bozza di monitoraggio presentato da Iss e Ministero della Salute alla Cabina di regia anti-Covid: in attesa che nel pomeriggio la consueta conferenza stampa degli esperti scienziati dell’Istituto (diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero) illustri per esteso tutti gli aggiornamenti epidemiologici nel nostro Paese, i dati finora emersi vedono scendere sì l’indice Rt, ma salire di molto l’incidenza su 100mila abitanti.

Cabina di regia: 7 Regioni in zona gialla/ Veneto Liguria Marche Trento: chi rischia

Da 1.18 si passa a 1.13 come indice di contagio mentre l’incidenza settimanale «è in netto aumento», scrivono nel monitoraggio presentato in Cabina di regia: si passa da 176 dello scorso report ai 241 di questa settimana. «È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,06-1,14) al 7/12/2021 vs Rt = 1,07 (1,03-1,11) al 29/11/2021», si legge ancora nel monitoraggio Iss. In salita ancora gli indici di ricoveri rispetto a 7 giorni fa: il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 9,6% di media nazionale (rispetto al 8,5% della rilevazione 9 dicembre), quello sui ricoveri passa invece da 10,6% all’attuale 12,1%.

VACCINI E NON SOLO/ “Le cure anti-Covid ci sono: al Cts chiediamo un confronto”

MONITORAGGIO ISS: COME CAMBIANO I COLORI DELLE REGIONI

Nell’ultima settimana il monitoraggio di una sola regione è classifico a rischio alto, 18 invece a rischio modesto: tra queste, 3 sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre per una regione non è stato possibile valutare la progressione. Due regioni sono classificate a rischio basso: infine, 13 Regioni riportano un’allerta di resilienza, una sola invece riporta molteplici allerte di resilienza. Nelle prossime ore, stanti gli attuali dati in arrivo dalle Regioni e con il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, la Cabina di regia con il Ministro della Salute Roberto Speranza emanerà ben 4 nuove ordinanze per il passaggio in zona gialla di altrettante Regioni. Si tratta di Veneto, Liguria, Marche e Trentino: da lunedì 20 dicembre e fino almeno alla settimana di Capodanno, 12 milioni di italiani saranno in zona gialla con l’obbligo di mascherina all’aperto come principale regola “di cambiamento” rispetto alla zona bianca (le 4 nuove regioni “gialle” si aggiungono alle precedenti già classificate a rischio moderato, Friuli, Calabria e Alto Adige). Sforati contemporaneamente i tre dati che concorrono per il passaggio in zona gialla (incidenza contagi, terapie intensive e ricoveri): salve invece Emilia Romagna, nonostante abbia superato il livello di allerta per le terapie intensive, e la Lombardia.

LEGGI ANCHE:

Locatelli “tampone obbligatorio per eventi? È ipotesi”/ “Utile mascherine all’aperto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA