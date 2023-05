Monitoraggio Iss e bollettino Covid/ Perché da oggi 12 maggio non saranno pubblicati

BOLLETTINO COVID E MONITORAGGIO ISS, LO STOP DOPO L’ANNUNCIO DELL’OMS

Dopo più di 3 anni si interrompe una “tradizione” legata a stretto giro alla pandemia: il monitoraggio Iss e il bollettino Covid non saranno più pubblicati da oggi venerdì 12 maggio. I due report con nota stampa presenti e pubblicati fino al 5 maggio scorso non saranno più disponibili: la scelta del Governo Meloni e in particolare del Ministro della Salute Orazio Schillaci arriva come diretta conseguenza dell’annuncio fatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 5 maggio.

«È con grande speranza che dichiaro chiusa l’emergenza sanitaria globale del Covid 19. All’inizio della pandemia, fuori dalla Cina c’erano circa 100 casi e non vi erano morti dichiarati. In tre anni da qual momento il mondo si è capovolto: circa 7 milioni di morti sono stati riportati dall’Oms, ma noi sappiamo che la stima è di molte volte maggiore, pari almeno a 20 milioni di morti», così recitava il messaggio lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus. Questo, unito all’ultima ordinanza del Ministro Schillaci che ha ridotto ulteriormente le regole Covid negli ospedali, ha portato alla decisione di stoppare le pubblicazioni di monitoraggi e report.

ADDIO A MONITORAGGIO ISS E BOLLETTINO COVID: ECCO PERCHÈ

E così finisce a suo modo un’era nei rapporti tra sanità pubblica e informazione con lo stop alle pubblicazioni del monitoraggio Iss (Istituto Superiore di Sanità), così come il bollettino Covid che già da novembre scorso – per decisione del Ministero della Salute – era diventato non più quotidiano ma settimanale, sempre di venerdì.

«Non saranno più inviate la nota stampa relativa al bollettino settimanale e la comunicazione con i dati/video del monitoraggio settimanale della Cabina di regia che già sostituivano il bollettino quotidiano da novembre», fa sapere il Ministero della Salute a SkyTG24, annunciando la fine del bollettino Covid settimanale. Scenario analogo al monitoraggio Iss che ogni venerdì mattina dava conto di incidenza casi, Rt e ricoveri. Lo stop ai “bollettini” non significa perdere del tutto i dati: tanto l’Iss quanto il Ministero della Salute renderanno sempre disponibili nelle relative sezioni dei rispettivi portali online i dati settimanali aggregati sul Covid-19. Come recita l’ultima nota dell’Istituto dopo la circolare del Ministero della Salute datata 5 maggio, «Il bollettino settimanale con gli indicatori previsti dalla circolare sarà reso disponibile il venerdì alle 14 sul sito iss.it, nella sezione /sorveglianze/monitoraggio settimanale. Cesserà anche la diffusione delle slide settimanali sul monitoraggio».

