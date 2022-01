Monitoraggio Iss: flessione Rt e incidenza casi/ Calo terapie al 17%, ricoveri al 31%

LA FRENATA DEL CONTAGIO COVID

È molto atteso il nuovo monitoraggio settimanale dell’ISS, offerto come sempre alla Cabina di regia anti-Covid nella giornata di venerdì: dopo il “plateau” raggiunto dal contagio di Omicron qualche giorno fa, si attendono le conferme dei dati epidemiologici per valutare come e in che modo si evolverà l’andamento della pandemia nei prossimi giorni. Indice Rt e incidenza dei casi di contagi sono dati per la prima volta da settimane in possibile calo contemporaneo.

Secondo gli ultimi dati disponibili dalla Fondazione Gimbe, dopo 13 settimane consecutivi di aumento dei contagi da Covid-19 nell’ultima settimana si è vista finalmente un’inversione della curva: 1.197.970 rispetto ai 1.243.789 dei 7 giorni precedenti, con una flessione del 3,7%. In attesa dei dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, il monitoraggio offerto dal GIMBE vede l’aumento del 3% i ricoveri in area medica (20.037 rispetto a 19.448), mentre diminuiscono dell’1,4% quelli in terapia intensiva (1.691 rispetto a 1.715). Crescono purtroppo i decessi (+11,2%) rispetto alla settimana precedente: «la circolazione del virus rimane elevata e che, considerata la risalita del tasso di positività dei molecolari, il calo della curva dei contagi deve essere interpretato con cautela», è il commento del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Monitoraggio epidemia Coronavirus nelle Regioni e Province italiane:

ATTESO IL MONITORAGGIO ISS: CHI CAMBIA COLORE DA LUNEDÌ?

Dal GIMBE all’Agenas, i dati sui ricoveri sono invece utilizzati dall’Iss per stilare il proprio monitoraggio da consegnare alla Cabina di regia: ebbene, i dati aggiornati a ieri registrano un importante calo dei ricoveri in terapia intensiva, con tasso di occupazione sceso al 17%. In particolare, una flessione viene registrata in ben 9 Regioni: Basilicata (6%), FVG (23%), Lombardia (14%), PA Bolzano (14%), Piemonte (22%), Puglia (12%), Sicilia (18%), Toscana (21%), Val d’Aosta (18%). Tasso invece in crescita per Abruzzo (23%), Molise (8%), PA Trento (27%), Sardegna (16%), stabile infine per Calabria (17%), Campania (13%), Emilia Romagna (17%), Lazio (22%), Liguria(18%), Marche (23%), Umbria (8%), Veneto (17%). Ad oggi solo 7 Regioni superano la soglia del 20%, limite per la zona arancione (assieme al 30% di ricoveri): si tratta di Abruzzo, Trento, Piemonte, Friuli, Toscana, Lazio, Marche. Sempre secondo i dati Agenas, il livello di ricoveri in Italia si stabilizza al 31%: in calo per 6 Regioni Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia (24%), Sardegna (20%), Val d’Aosta (52%). Percentuale di ricoveri in salita per 5 Regioni come Basilicata (al 26%), FVG (38%), Lazio (33%), Marche(30%), Molise(19%), mentre è stabile per le rimanenti Abruzzo (31%), Campania (31%), Emilia Romagna (29%), Lombardia (33%), PA Trento (28%), Piemonte(31%), Sicilia (38%), Toscana (27%), Umbria (29%), Veneto (26%). Superano il 30% le sole Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, FVG, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Val d’Aosta. In vista dei cambi d colore dal 31 gennaio – in attesa che il sistema possa essere cancellato per sempre dalla Conferenza Regioni-Governo prevista il 2 febbraio, con l’ipotesi di mantenere solo la zona rossa – le possibilità concrete di una zona arancione sono per Marche, Calabria, Liguria, Trento e Toscana; Lazio invece esclude tale opzione, come annunciato ieri dall’assessore alla Salute Alessio D’Amato.

