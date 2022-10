Monitoraggio Iss: incidenza a 448, Rt a 1,27/ Aumenta la media di decessi giornalieri

I DATI DEL MONITORAGGIO ISS-MINISTERO SALUTE

In questi due anni di pandemia da covid è diventato abitudine l’appuntamento settimanale con il monitoraggio Iss-Ministero della Salute con i dati relativi all’andamento del covid nel nostro paese. Dopo un mese si arresta, finalmente, la corsa del virus, che in questo monitoraggio settimanale registra un’incidenza pari a 448 casi ogni 100mila abitanti, rispetto al 504 registrato venerdì scorso. Contestualmente, dunque, si registra anche un calo dell’Rt che, per quanto lieve, fa ben sperare, passando da 1,30 di settimana scorsa a 1,27.

Bollettino coronavirus Italia 21 ottobre 2022/ 84 morti, positività al 17,7%

Nel monitoraggio settimana Iss-Ministero della Salute, invece, si registra un lieve aumento dell’occupazione dei letti in area non critica negli ospedali, salita all’11% (settimana scorsa si attestava al 10%) e sempre più pericolosamente vicino alla soglia d’allerta del 15%. Chiude il monitoraggio, infine, la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva, rimasta stabile rispetto alla scorsa settimana al 2,4% (in questo caso l’allerta scatta quando si raggiunge la soglia del 10%). Aumenta leggermente anche la percentuale delle reinfezioni, che rappresentano il 6,7% dei contagi, con un’incidenza pari al 16,2% (nella scorsa rilevazione era 15,5%).

Covid, spunta sotto variante XBB o "Grifone": cos'è/ Due casi registrati in Italia

MONITORAGGIO ISS-MINISTERO SALUTE: DECESSI IN AUMENTO

Insomma, dall’ultimo monitoraggio di Iss-Ministero della Salute emerge come il covid, dopo un mese di crescita quasi costante, sia tornato fortunatamente a calare, almeno dal punto di vista dei contagi generali, diminuiti in percentuale del 6,2% rispetto alla scorsa settimana. Crescono, sempre in termini percentuali, i ricoveri ordinari con un aumento dell’11,7%, ma crescono anche le terapie intensive (+13,4%).

Purtroppo, anche il dato sui decessi è cresciuto pericolosamente del 38,4%, che procedono con una media di 78 al giorno, in aumento rispetto alla media di 56 registrata settimana scorsa. Guardando alle regioni d’Italia, nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute in merito al covid, i casi sono complessivamente calati in tutte le regioni, fuorché in Puglia, Sardegna e Sicilia, indicate nel monitoraggio come “ad alto rischio”. Infine, un dato importante rilevato dal monitoraggio riguarda l’occupazione degli ospedali, che all’80% è costituita da pazienti non vaccinati con la quarta dose e che hanno ricevuto la terza oltre 6 mesi fa, nella stragrande maggioranza sono, peraltro, anziani affetti da altre patologie respiratorie.

Terapia universale blocca Covid e tutte le varianti/ Usato mRna, ma non come vaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA