MONITORAGGIO ISS: INCIDENZA A 962/ Covid giù: Rt 0.89, terapie 13,4%, ricoveri 26,5%

I NUOVI DATI DEL MONITORAGGIO ISS: COVID SCENDE ANCORA

Anche nel nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute presentato stamane in Cabina di regia si conferma in discesa la curva del Covid-19 in Italia: il progressivo processo di “normalizzazione” che porterà al probabile stop dello stato d’emergenza il prossimo 31 marzo (da oggi 11 febbraio non sono più obbligatorie le mascherine all’aperto e vengono riaperte le discoteche) è reso possibile dalla costante discesa di tutti gli indici epidemiologici rispetto al picco della quarta ondata con Omicron.

Cabina di regia: Sicilia in zona gialla/ Mappa colori: Lombardia bianca tra 7 giorni

L’incidenza di casi Covid in questa settimana è scesa da 1.362 su 100mila abitanti a 962, scendendo dopo un mese per la prima volta sotto quota mille. L’indice di trasmissibilità Rt è invece attualmente fermo allo 0.89 dopo che nel precedente monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità era fissato a 0.93: diminuisce anche il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione, sono 410.941 contro 553.860 della settimana precedente. Come mostra la bozza del monitoraggio, è in diminuzione invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (33% contro 38%), mentre aumenta la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% contro 45%). Importanti i numeri sul fronte ricoveri: in terapia intensiva i posti occupati scendono al 13,4% contro il 14,8% della scorsa settimana; per i ricoveri in area medica invece il tasso di occupazione scende al 26,5% dal 29,5%.

Tweet bare Bergamo: parenti vittime denunciano Tommaso Montesano/ Replica: “equivoco”

MAPPA COLORI REGIONI: SICILIA VERSO IL “GIALLO”

Con la discesa della curva Covid dettata ulteriormente da questo ultimo monitoraggio Iss, anche la situazione delle regole per le singole Regioni vede miglioramenti a macchia di leopardo in tutta Italia. Già occorre ricordare che per effetto dell’ultimo Decreto Covid, le restrizioni previste dai vari “colori” valgono solo per i cittadini non vaccinati: in più, la “mappa” delle Regioni vede miglioramenti in diverse zone del Paese. L’ultima bozza del monitoraggio Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute ha mostrato alla Cabina di regia dati in netto miglioramento per la Regione Sicilia: per la terza settimana consecutiva ha dati da zona gialla e quindi dovrebbe lasciare la zona arancione da lunedì, con il 13,7% di tasso terapie intensive e 35,6% per i ricoveri. Tra le altre Regioni in zona arancione – Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta – presentano dati per la seconda settimana consecutiva “da zona gialla” e dunque dovrebbero effettuare il passaggio in miglioramento nel prossimo monitoraggio Iss: da lunedì 14 febbraio invece restano in zona arancione con soglie ancora “alte” Marche e Friuli Venezia Giulia. La Lombardia presenta un netto miglioramento e con questo passo potrebbe tornare in zona bianca forse già lunedì 21 febbraio: come ha spiegato ieri la vicepresidente Letizia Moratti, «La discesa dei contagi confermata anche oggi sta portando la Lombardia a un passo dalla zona bianca. Vicinissimo il primo parametro sotto quale rientrare, 10% occupazione delle terapie intensive: nelle UTI lombarde 182 pazienti a fronte di un valore soglia di 181». Seguendo i dati del monitoraggio Iss, sono solo 4 le Regioni al momento a rischio alto, 1 moderato e 16 a rischio basso.

LEGGI ANCHE:

Consulta: ok nuove linee guida cure domiciliari/ D'Agostino: "Serviva protocollo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA