Monitoraggio Iss: indice Rt 1.21/ Incidenza 98, ricoveri 7,1%, terapie intensive 5,3%

Il Covid è tornato a “correre” nel nostro Paese, in quantità minore rispetto ad altri Paesi ma con un ritmo nuovamente allarmante per il Ministero della Salute: nell’ultimo monitoraggio Iss presentato stamane in Cabina di regia, gli scienziati consulenti del Governo registrano una stabilizzazione dell’indice Rt medio a 1,21, con un’incidenza nuovamente in impennata e con numeri sui ricoveri in crescita seppur senza criticità diffuse.

Calabria senza piano Covid dopo due anni pandemia/ Fondi ci sono ma non vengono spesi

I dati presenti nella bozza del monitoraggio consegnato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute – presentato oggi pomeriggio come sempre in conferenza stampa con diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero – sono peggiori della scorsa settimana, seguendo ormai il trend a cui siamo abituati in ognuna delle 3 precedenti “ondate”. La differenza la fanno per fortuna gli indici di vaccinazione (ben oltre l’80%) che rende minore l’impatto sui ricoveri, pur con maggior contagiosità legata alla variante Delta. Con l’Rt a 1.21 (stabile come 7 giorni fa), è l’incidenza dei casi su 100mila abitanti a rappresentare la crescita massima: si passa da 78 a 98 nella settimana 12-18 novembre, mentre è in diminuzione (anche se sempre sopra la soglia epidemica) l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,04-1,14) al 9/11/2021 vs Rt = 1,14 (1,1-1,19) al 2/11/2021).

Scarselli "Obbligo vaccini? Solo se senza rischi"/ "Libertà diventa condizionata"

MONITORAGGIO ISS: A RISCHIO FRIULI E ALTO ADIGE

I dati sui ricoveri del monitoraggio Iss mostrano una crescita dal 4,4% al 5,3% per l’occupazione delle terapie intensive, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% invece che il precedente fissato a 6,1%. Ad oggi, segnalano dall’Istituto, tutte le 21 Regioni italiano risultano classificate a rischio moderato, anche se solo una vede alta probabilità di progressione a rischio alto (Friuli Venezia Giulia). Questo significa che ancora per la prossima settimana si potrebbe rimanere con un’Italia in zona bianca, ma in due realtà soprattutto il “rischio” della fascia gialla potrebbe concretizzarsi dopo le discussioni che si terranno nelle prossime ore in Cabina di regia. La Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia registrano questa settimana i valori massimi di incidenza di casi Covid: in Alto Adige il valore è oggi pari a 406 per 100mila abitanti mentre in Friuli è a 289. Ricordiamo che l’ingresso in zona gialla (che in tema di regole anti Covid comporta ritorno all’obbligo di mascherina e max 4 persone nei locali) è determinato dalla contemporanea presenza di tre criteri: sopra 50 come incidenza, sopra il 10% delle terapie intensive occupate, sopra il 15% dei posti da ricovero. Ebbene chi rischia di più è il Friuli in quanto l’occupazione delle intensive è al 13% – dunque oltre soglia – e l’area medica è al 14,8%, ad un passo dunque dalla zona gialla. Bolzano invece registra l’11,3% di terapie intensive occupate (sopra soglia) e il 14,2% per i ricoveri.

LEGGI ANCHE:

Greco (Cts) "2% italiani è davvero no vax"/ "Le varianti si combattono con i vaccini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA