Monitoraggio Iss, indice Rt 1.57/ Incidenza 58, terapie intensive 2%, ricoveri 3%

La diffusione della variante Delta fa alzare tutti gli indici principali, senza però causare un’emergenza a livello ospedaliero tale da introdurre nuove zone gialle: il monitoraggio presentato da Iss e Ministero della Salute oggi alla Cabina di regia – la versione integrale verrà poi illustrata nella consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio in diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero della Salute – conferma il rialzo dell’indice Rt a 1.57 (1.26 sette giorni fa) e anche dell’incidenza dei casi, 58 su 100mila abitanti (era 41 nell’ultimo monitoraggio Iss). Sono 20 – rispetto alle 19 della scorsa settimana – le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato, solo il Molise a rischio basso questa settimana. Sul fronte incidenza, il dato peggiore si registra in Sardegna che ha un’incidenza di 135. A seguire la Toscana con 94, il Lazio e il Veneto con 87, l’Umbria con 81 e la Sicilia con 80.

Con i dati però ancora bassi nelle ospedalizzazioni, le regole dell’ultimo Decreto Covid consentono il permanere in zona bianca anche con l’aumento di contagi diffusi sul territorio: a livello nazionale i pazienti Covid in terapia intensiva occupano il 2% dei letti disponibili e il 3% dei letti ordinari, quando invece la soglia per la zona gialla vede rispettivamente il 10 e 15% come dati limite. Sono in particolare le Regioni del Sud ad avere i dati più in crescita: Sicilia, Calabria e Campania, secondo la bozza del monitoraggio Iss, hanno un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell’8%, del 6,6%, e del 4,9%. Sul fronte terapie intensive invece, Sicilia-Sardegna-Lazio sono il tris “peggiore” con dati rispettivamente al 4,7%, del 4,2% e del 3,7% di occupazione.

MONITORAGGIO ISS: “ACCELERARE I VACCINI”

«Raddoppia l’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di forte aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni/PPAA. Aumenta in maniera molto significativa la trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato», si legge nella bozza del monitoragigo presentato questa mattina alla Cabina di regia anti-Covid. Gli scienziati del Governo e dell’Istituto Superiore di Sanità osservano comunque come l’attuale impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri «presenta tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sostanzialmente stabili. La trasmissibilità anche sui casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica. La circolazione della variante delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi». Per tutti questi motivi e dati, l’indirizzo lanciato dal monitoraggio è ancora una volta molto netto: «Raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione – conclude – è necessario per limitare in tempi brevi la circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggior trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni ECDC, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale».

