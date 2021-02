Monitoraggio Iss, oggi 12 febbraio/ Indice Rt e nuovi colori Regioni: chi cambia

È in arrivo come sempre ogni venerdì il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che inquadra la situazione settimanale a livello epidemiologico: Indice di contagio RT in Italia e in tutte le Regioni, livello di ricoveri e situazione legata alle varianti Covid che potrebbero “sconvolgere” l’assetto anche nelle prossime regole anti-pandemia che dovrà prendere l’ormai imminente Governo Draghi. In attesa che il Premier incaricato presenti la lista dei Ministri al Quirinale, il “disbrigo” degli affari correnti vede il Governo Conte ancora attivo nel promuovere le nuove ordinanze questa sera sui “colori” delle Regioni, proprio a partire dal monitoraggio Iss odierno e la successiva cabina di regia anti-Covid (Ministero Salute-Cts-Regioni).

7 giorni fa gli scienziati in appoggio al Governo evidenziarono un Rt pari a 0.84, ancora sotto il livello di allarme ma con l’allerta sulle varianti Covid che iniziano ad espandersi su diversi territori del Paese: «contesto preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni italiane che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza», spiegava il professor Gianni Rezza presentando il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità con indecenza sopra il valore di 130 casi per 100mila abitanti, mentre 13 regioni avevano un trend di casi in aumento.

MONITORAGGIO E NUOVI COLORI REGIONI: CHI CAMBIA

Rispetto ad una settimana fa quando il monitoraggio espresse valori non dissimili da quelli di 7 giorni prima, la cabina di regia anti-Covid oggi potrebbe comportare diversi cambi di colore per le Regioni da confermare poi nelle ordinanze serali del Ministro della Salute Roberto Speranza. Fino ad oggi, la classificazione di rischio del Ministero prevedeva 17 Regioni in zona gialla (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto), 4 in arancione (Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Umbria) e nessuna in area rossa.

Oggi invece il nuovo monitoraggio Iss potrebbe assegnare nuovi livelli di rischio ad ogni territorio con alcuni cambiamenti ormai imminenti: Sicilia potrebbe passare in giallo, mentre Toscana, Abruzzo, Liguria rischiano il “peggioramento” in zona arancione. L’Umbria poi, dopo la diffusione di diversi casi da varianti Covid, rischia il lockdown serrato e il passaggio in zona rossa: per la Liguria invece la situazione è più complessa visto che è più il Ponente e l’area di Imperia a preoccupare, «Ritengo che saremo ancora in fascia gialla, ma voglio capire l’analisi macroscopica per decidere domani o dopodomani se saranno necessarie eventuali misure restrittive. Sappiamo bene sono misure dolorose, che vanno a incidere su attività commerciali che sono gia’ allo stremo, sono un fastidio e un danno, non le prendiamo a cuor leggero. Stiamo monitorando ora su ora i dati della provincia per capire se un’inversione di tendenza anche lieve può farcele evitare o se il monitoraggio Iss prevederà già qualcosa per la Liguria e di conseguenza tarare la situazione», spiega il Governatore Toti. Al netto dei nuovi colori, dal 15 febbraio dovrebbe essere prorogato il divieto di uscire dalle Regioni anche se in zona gialla: tra oggi e domani il Governo produrrà un Dl “ponte” che estenda fino al 5 marzo il divieto di uscita dai territori regionali.



