RT 1.18, MONITORAGGIO ISS/ Incidenza a 176, ricoveri 10,6%, terapie intensive 8,5%

Anche con l’ultimo monitoraggio presentato dall’Iss alla Cabina di regia anti-Covid questa mattina, si conferma il trend della scorsa settimana: l’indice Rt generale rallenta e diminuisce mentre incidenza dei casi e ricoveri continuano a salire. L’impressione è che l’ondata di nuovi contagi sia sì in aumento ma ancora senza quella contagiosità (e soprattutto letalità, grazie ai vaccini) rispetto ad un anno fa: cresce però l’apprensione per le soglie di allarme nelle terapie intensive di diverse Regioni, con la Calabria che potrebbe apprestarsi da lunedì prossimo ad un passaggio in zona gialla.

CABINA DI REGIA: CALABRIA ZONA GIALLA/ Regioni a rischio verso Natale: le soglie

I nuovi dati nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021 – in attesa che la bozza del monitoraggio venga presentata in conferenza stampa questo pomeriggio dagli scienziati dell’Iss – mostrano un abbassamento dell’indice Rt da 1.20 a 1.18 attuale, sempre comunque al di sopra della soglia epidemica (1.0). L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12): cresce pure la presenza di contagi Covid nei reparti d’ospedale, con il tasso di occupazione in terapia intensiva che passa da 7,3% del 2 dicembre all’8,5% del 9 dicembre. Simile la crescita anche per i ricoveri Covid ordinari: tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,6% dal 9,1% di una settimana fa.

Palù (Aifa) "Anticorpi monoclonali anche a casa"/ Sotrovimab efficace contro Omicron

MONITORAGGIO ISS: LA CALABRIA VERSO LA ZONA GIALLA

Sempre secondo il monitoraggio redatto da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, sono 20 le Regioni classificate a rischio moderato questa settimana: una sola – il Molise – a rischio basso. Sono invece 7 le Regioni-Provincie che superano questa settimana la soglia di allerta per l’occupazione in terapia intensiva: oltre a Friuli (14,2%) e Bolzano (18%) già in zona gialla, risultano Calabria (11,8%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%). Superano la soglia fissata dal decreto Covid per i ricoveri (15%) 4 Regioni: Calabria (al 16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d’Aosta (24,2%). Stante questi numeri, in attesa dell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione Calabria si appresta da lunedì 13 dicembre a divenire zona gialla. Restano in bianco tutte le altre (Friuli e Alto Adige escluse), pure Veneto e Lombardia che pure presentavano soglie di allerta negli scorsi giorni.

LEGGI ANCHE:

Puglia, vaccini anti Covid a scuola per bambini 5-11 anni/ Si comincia il 16 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA