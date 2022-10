Monitoraggio Iss, Rt cala a 1.11/ Incidenza Covid a 374, terapie intensive al 2.2%

MONITORAGGIO COVID ISS: SCENDONO INCIDENZA SETTIMANALE ED RT

L’Iss, nel report settimanale, ha fatto il punto sui dati del monitoraggio della cabina di regia relativi al Covid. I numeri, diffusi dall’Istituto superiore di sanità, parlano di un’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale scesa a 374 casi ogni 100.000 abitanti nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Si tratta di un buon dato visti i 448 casi della settimana precedente. Allo stesso modo scende anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici.

Nel periodo tra il 5 e il 18 ottobre, l’Rt è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23). È un numero in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando si attestava a 1,27, superiore al valore soglia. Inoltre l’indice di trasmissibilità, basato sui casi con ricovero ospedaliero, diminuisce a 0.94. Attualmente si trova al di sotto della soglia epidemica.

MONITORAGGIO COVID ISS: 10 REGIONI CON ALLERTE DI RESILIENZA

Buone notizie anche per quello che riguarda le terapie intensive dal bollettino monitoraggio Iss. Il dato scende al 2,2% nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 27 ottobre. Un dato che diminuisce rispetto alla rilevazione del 20 ottobre, quando era di 2,4%. Numeri in diminuzione anche per quanto riguarda le aree mediche, con il tasso di occupazione a livello nazionale che scende al 10,8% secondo la rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 ottobre. Il dato era dell’11,0% al 20 ottobre.

Questa settimana in Italia bene anche i dati relativi alle regioni: solo una è classificata ad alto rischio per Covid. Altre 7 sono a rischio moderato, mentre 13 a rischio passo.Dieci regioni e province autonome riportano almeno un’allerta di resilienza, mentre due riportano molteplici allerte. “La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (9,9% vs 10,5%). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54,9% vs 54,7%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35,2% vs 35%)” si legge nel rapporto Iss.

