Monitoraggio Iss: Rt sale a 1.43/ Incidenza casi raddoppiata, TI al 15,4%

Finalmente disponibile la bozza del monitoraggio Iss presentata in Cabina di regia anti-Covid con i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia. Rispetto a sette giorni fa, le notizie non sono delle migliori: continuano a salire l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid in Italia, così come il tasso di occupazione in terapia intensiva e nelle aree mediche…

Come reso noto dal monitoraggio Iss, l’incidenza riferita a giovedì 6 gennaio è pari a 1.669 casi su 100 mila abitanti. Un dato raddoppiato rispetto alla scorsa settimana (783). In rialzo anche l’indice Rt: dall’1,18 della settimana precedente all’1,43 odierno.

Monitoraggio Iss: Rt sale a 1.43

Come evidenziato in precedenza, il monitoraggio Iss segnala l’aumento del tasso di occupazione in terapia intensiva dal 12,9% al 15,4%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche sale dal 17,1% al 21,6%. Aumenti significativi, dunque, legati anche a un altro fattore da non sottovalutare: la crescita di nuovi casi positivi non associati a catene di trasmissione: da 124.707 a 309.903. Il monitoraggio Iss rimarca anche il rialzo della percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50%) e della percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34%). L’incidenza più alta è stata annotata in Toscana, Lombardia e Valle d’Aosta, mentre le Regioni più colpite a livello di terapie intensive sono Trento, Marche e Piemonte. In aree mediche, invece, Valle d’Aosta, Liguria e Calabria.

