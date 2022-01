Monoclonali, la FDA blocca due terapie negli USA/ “Inefficaci contro le varianti”

Stop a due tipi di terapie monoclonali negli Stati Uniti. A stabilire l’eliminazione dal mercato delle due terapie contro il Covid-19 è stata la FDA, Food and Drug Administration. I due tipi di terapie sono stati tolti dalla commercializzazione perché ritenuti inefficaci contro le varianti. Sospeso, dunque, l’utilizzo dei due monoclonali: quelli delle aziende Eli Lilly e Regeneron. Secondo la FDA, i due farmaci non sarebbero utili contro Omicron. Non è comunque l’unico “problema” legato alle terapie monoclonali, visto che come riporta ‘TGCOM24’, comincia a scarseggiare sui mercati l’approvvigionamento di tali farmaci. Quelli prodotti dalla Eli Lilly risultano esauriti in Italia, mentre quelli di Regeneron non verranno probabilmente riforniti dopo il termine delle scorte.

Eli Lilly il 29 ottobre 2021 aveva deciso di sospendere temporaneamente la produzione. Quelli di Regeneron, invece, sono ancora disponibili ma l’ultima consegna è avvenuta il 15 gennaio scorso. Dopo la sospensione decisa da parte della FDA, possibile che anche in Europa ne verrà diminuito l’utilizzo. È invece disponibile da poco il monoclonale di GSK: è possibile che per sopperire allo stop delle altre terapie, possa aumentare il ciclo produttivo.

