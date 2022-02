MONOLOGO CHECCO ZALONE A SANREMO 2022/ “Almeno tu” di Mia Martini in versione LGBTQ

Ingresso dalla platea di Checco Zalone, che ha scherzato con Amadeus sulla sua “mancanza di umiltà”. Sbaglia anche strada il comico, ricondotto su quella giusta dallo staff. Tante battute, da quella su Ornella Muti (“doppiata da Maria De Filippi”) alle co-conduttrici, “scelte da Giovanna Civitillo”. Con l’ironia ha affrontato il tema della donna, raccontando una storia ambientata in Calabria, quella del figlio del re che deve trovare moglie e che si invaghisce di una donna che in realtà è un uomo.

Quindi, Checco Zalone canta la canzone “Almeno tu” di Mia Martini rivisitata in versione LGBTQ che recita così: “Io sarei un diverso, che ipocrisia nell’universo. Di me si sa che io sono metà e metà, si è vero, ma tu sei un co*lione intero”. Alla fine, se ne è andato dicendo che se qualcuno si sente offeso dalla sua canzone può prendersela con Amadeus… (agg. di Silvana Palazzo)

CHECCO ZALONE OGGI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Non dalle scale, ma dalla galleria l’ingresso previsto di Checco Zalone. Sono davvero pochissime le anticipazioni sulla partecipazione dell’attore e regista pugliese al Festival di Sanremo 2022 per il suo intervento tanto atteso alla seconda serata che segna di fatto il suo debutto all’Ariston. Ma cosa aspettarsi dal comico? Probabilmente un mini show all’insegna del politicamente scorretto, un monologo sull’attualità e poi una canzone nel suo stile. Secondo Renato Franco del Corriere della Sera non dovrebbe mancare un accenno alla pandemia.

Di sicuro bisogna aspettarsi le tipiche battute esplosive, sotto tutti i punti di vista. Per Checco Zalone comunque non è la prima partecipazione congiunta: con Amadeus ha condotto il quiz musicale “Canta e vinci” andato in onda su Italia 1. Ora però il palcoscenico è diverso, ben più prestigioso, con un’attenzione massima per le sue parole che sanno divertire ma anche essere taglienti.

MONOLOGO CHECCO ZALONE: LO SCHERZO SUI PARROCCHIANI

Checco Zalone ha fatto davvero di tutto per non far trapelare anticipazioni su quanto ha preparato per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Per riuscirci, ad esempio, ha tenuto prove blindate all’Ariston. L’attore e regista pugliese, recordman di incassi al cinema, per il suo debutto assoluto all’Ariston non ha preparato solo un monologo, ma anche una canzone scritta per l’occasione in cui scherza a suo modo sull’attualità.

Ad un certo punto si è vociferato che per la sua esibizione avrebbe coinvolto anche Capurso, il suo paesino d’origine, chiedendo aiuto al parroco. Quindi, sui social è circolato un post per la ricerca di “sette parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla“. In realtà era tutto uno scherzo, uno scherzo da Checco Zalone. Anche oggi le prove sono state blindate, a far crescere ulteriormente l’attesa per il suo intervento.



