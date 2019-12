MONOPOLY EDIZIONE SPECIALE/ Il gioco di contrattazione più famoso del mondo

Casa.it, il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate, presenta il suo MONOPOLY, il gioco di contrattazione più famoso del mondo che nel 2020 festeggerà 85 anni di storia. Casa.it ha realizzato una nuova edizione del gioco, a tiratura limitata, da collezionare.

Si tratta di un’edizione unica per due motivi: per la completa personalizzazione in “stile Casa.it” e perché è la prima realizzata da un player del Real Estate digitale. Casa.it ha intercettato l’affinità naturale tra il proprio universo e MONOPOLY e ha voluto celebrarla con questa edizione speciale.

Una versione completamente personalizzata da Casa.it dal tabellone alle pedine, dalle case agli alberghi, dai contratti alle carte imprevisti e probabilità, dai soldi al packaging, dove il mondo del Real Estate viene esaltato. I colori di Casa.it, rosso e bianco, sostituiscono il tradizionale verde, e il pattern con il logo Casa.it diventa il centro del tabellone. Nuove caselle entrano sul piano di gioco, le caselle app e sito Casa.it sostituiscono società elettrica e società acqua potabile, mentre le agenzie immobiliari nord, sud, ovest, est sostituiscono le stazioni.

Le carte imprevisti e probabilità non solo sono personalizzate con i colori e il logo Casa.it, ma anche i loro contenuti fanno riferimento a Casa.it e a quel che ruota intorno alla ricerca della casa: dal mutuo ai costi di ristrutturazione, dai corsi di fotografia per rendere più efficaci gli annunci di vendita e affitto al miglioramento della classe energetica.

MONOPOLY Edizione Speciale Casa.it non è in vendita, ma si potrà avere partecipando al concorso* on line su Casa.it dal 2 dicembre 2019 al 22 febbraio 2020. Le persone avranno la possibilità di vincere il MONOPOLY Edizione Speciale Casa.it visitando il sito www.casa.it/monopoly, registrandosi, rispondendo correttamente a una domanda a risposta multipla a tempo su Casa.it e partecipando all’Instant Win. I premi in palio sono 5.000.

“MONOPOLY e il Real Estate hanno un’ovvia connessione naturale, che oggi celebriamo con la nostra edizione speciale. Casa.it è il primo sito di settore a presentarne una e siamo molto orgogliosi di averla pensata, progettata e sviluppata. – ha commentato Mario Franci, Chief Commercial Officer di Casa.it – Questo progetto si inserisce nella serie di operazioni di marketing e comunicazione che stiamo realizzando e che hanno l’obiettivo di posizionarci come innovatori nei mezzi e nei modi di parlare al consumatore.”

“MONOPOLY non è solo il gioco in scatola per eccellenza, è una vera e propria franchise in grado di sposare perfettamente progetti speciali come quello realizzato in partnership con Casa.it – continua Moris Calasso, Director Hasbro Consumer Products South Europe – siamo orgogliosi di iniziare la celebrazione dell’85° anniversario di MONOPOLY, che continuerà nel corso di tutto il 2020, con una delle aziende leader del Real Estate digitale”.

Con il MONOPOLY Edizione Speciale Casa.it tutti possiamo avere l’opportunità di essere grandi proprietari di terreni, case, alberghi e agenzie immobiliari. Non resta che sedersi al tavolo da gioco, prendere i contratti, tirare i dadi, muovere le pedine e giocare per vincere, cominciando con la costruzione della prima casa (la prima di molte). Perché se è casa, è Casa.it.

*Concorso a premi promosso da Casa.it S.r.l. valido dal 2 dicembre 2019 al 22 febbraio 2020. Montepremi pari a 20.100€ + IVA. Regolamento su www.casa.it/monopoly



© RIPRODUZIONE RISERVATA