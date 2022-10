Monopoly sbarca a Milano/ Nuova edizione speciale con Brera, NoLo e City Life

Monopoly: nuova versione speciale dedicata a Milano

Il celebre gioco da tavolo Monopoly ha ora una versione dedicata a Milano, in edizione “Mega”. Le classiche e famosissime caselle del gioco come il celebre Parco della Vittorio o il Vicolo Stretto sono state sostituite da caselle con i nomi dell’hinterland milanese, tra i quali i quartieri Brera, Nolo e City Life, o anche i paesi Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Assago. Inoltre, trattandosi dell’edizione “mega” conterà la bellezza di 12 caselle in più, ma anche tante altre novità.

Non si tratta, insomma, di un Monopoly classico e semplicemente riarrangiato con i nomi noti dell’hinterland di Milano, ma prevederà anche tutta una serie di simpatiche e inedite novità. Gli imprevisti e le probabilità prevedono situazioni nuove come regalare una serata alla Scala ad un altro giocatore, oppure affittare una delle proprie case per la Settimana della Moda ma anche la necessità di ricaricare la propria auto a noleggio prima di continuare il giro. Le novità, però, non si fermano qui, perché chi acquisterà il Monopoly Mega Milano, nella scatola troverà anche delle nuove banconote ed un dado extra.

Monopoly Mega Milano: tutte le novità dell’edizione speciale

L’edizione speciale di Monopoly dedicata a Milano è stata realizzata in occasione dell’87esimo anniversario del gioco creato da Winning Moves e dovrebbe avere un prezzo (consigliato) di 39 euro. Oltre ai nomi delle caselle dedicati alla città e all’hinterland milanese, agli imprevisti e alle probabilità specifiche, sono previste numerose altre novità a tema in questa mega edizione di uno dei più celebri e diffusi giochi da tavolo.

12 caselle aggiuntive ed un dado extra per velocizzare il gioco saranno presenti nella scatola di Monopoly Milano. Inoltre, i giocatori oltre alle classiche case ed alberghi potranno costruire anche dei grattacieli che, presumibilmente, aumenteranno ulteriormente il valore della casella su cui vengono posizionati. Nelle stazioni, Rogoredo, Centrale, Garibaldi e Cadorna, potranno, infine, essere costruiti dei depositi al fine di raddoppiare il valore del canone di affitto, per la prima volta in qualsiasi edizione del gioco. Infine, spunterà, tra le ricchezze dei giocatori, anche la banconota da 1.000 euro. Piccolo dettaglio proprio sulle banconote: sono colorate di bianco e rosso, a richiamare i colori dello stemma di Milano.

