Mons. Balestrero patteggia per riciclaggio/ La difesa: eredità, Vaticano non c’entra

Una vicenda durata anni si conclude con un patteggiamento nonostante la difesa ribadisca la propria innocenza: stiamo parlando del caso di Monsignor Ettore Balestrero, ex sottosegretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, già nunzio apostolico in Colombia e oggi nunzio della Repubblica Democratica del Congo. Il prelato, nominato dal Cardinal Bertone come ambasciatore della Santa Sede, ha deciso di patteggiare dopo la lunga inchiesta per riciclaggio internazionale ed evasione fiscale che lo vedeva coinvolto assieme al fratello immobiliarista Guido Balestrero. Secondo l’accusa, il nunzio avrebbe fatto rientrare in Italia denaro frutto del contrabbando estero della famiglia e l’accordo trovato con la Procura di Genova prevede – secondo l’Ansa – proprio la restituzione dei 7 milioni di euro per arrivare ad archiviare l’accusa di evasione fiscale.

La rete complessa di realtà offshore – tra Caraibi, Svizzera e Argentina – vedeva coinvolto soprattutto il fratello, ma anche per mons. Balestrero le accuse sono piovute addosso negli scorsi anni: come spiega il Messaggero, «La vicenda all’origine di tutto sarebbe un maxi contrabbando di carni dall’Argentina, alla fine degli anni Novanta, che sarebbe stato gestito dal padre Gerolamo. Il 14 settembre 2015 Ettore Balestrero effettua una donazione da 4 milioni di euro al fratello, operazione che per la Finanza chiuderebbe il cerchio della vecchia truffa. I soldi sarebbero passati attraverso una societa’ con sede alle Isole Vergini Britanniche, da una fiduciaria e da una banca svizzera e rientrati in Italia con lo scudo fiscale».

LA DIFESA DEL NUNZIO APOSTOLICO

Secondo le indagini la donazione sarebbe avvenuta solamente per finanziare l’importante operazione immobiliare gestita dal fratello Guido, ovvero la ristrutturazione dei bagni Lido a Genova. Dopo anni di processi e dopo essersi sempre dichiarato innocente, ora la famiglia Balestrero decide per il patteggiamento non però per un pentimento o un’ammissione di colpe ma per una effettiva difficoltà nel reperire la documentazione giusta, atta a scagionarli: così l’arcivescovo, tramite i suoi legali, fa sapere al Fatto Quotidiano e Messaggero «La scelta di patteggiare e’ dovuta a diverse ragioni. Fra queste, forse la piu’ sentita e’ ridare serenita’ alla famiglia di mio fratello Guido e alla mia condizione ecclesiastica. Cio’ mi ha fatto risparmiare tempo ed energie per la mia missione spirituale e, come sacerdote, sento l’obbligo di volgere la mente e i miei desideri alla mia missione e non al denaro». Mons. Balestrero ha poi aggiunto, in conclusione, la sua versione dei fatti ribadita anche ai giudici: «non riciclaggio, ma una eredita’ accettata “anticipatamente”». Per questi motivi il Vaticano non avrebbe avuto alcun coinvolgimento nella vicenda, «è una faccenda tutta interna» alla famiglia.



