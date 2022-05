Mons, concorrenti The Band/ Non convincono con “Insuperabile”

I Mons non hanno brillato particolarmente durante l’ultima puntata di The Band 2022 di Carlo Conti, il talent show del venerdì sera trasmesso su Raiuno. I cinque ventenni di Collegno, Grugliasco e Rivoli hanno portato sul palcoscenico una loro personale reinterpretazione di “Insuperabile”, il brano di Rkomi portato in gara al Festival di Sanremo 2022. Dopo “Insuperabile”, la band è tornata nuovamente sul palco portando un brano del loro repertorio. Per l’occasione hanno scelto “Come nelle favole”, ma anche questa volta non sono riusciti a conquistare la giuria e i tutor. A fine puntata, infatti, i Mons si sono classificati all’ultimo posto con 45 punti.

Eppure nelle precedenti puntate la band era riuscita a convincere anche Gianna Nannini che si era complimentata con il batterista: “questo batterista ha qualcosa che mi piace molto e tutta la band ha quello che io chiamo personalità. Grande lavoro di Marco Masini”.

Chi sono i Mons di The Band 2022?

Ma chi sono i Mons di The Band 2022? La band di Torino ha raccontato come è nato il gruppo: “abbiamo iniziato a cantare insieme da quando eravamo alle medie. Ci divertiamo pazzamente. Ora è un po’ cambiato il panorama: alle superiori ho trovato poca gente che suonasse. Fortunatamente ci siamo conosciuti alle medie e siamo cresciuti con la passione per la musica”. La band è così formata: cinque ventenni che provengono da Collegno, Grugliasco e Rivoli: Marco Capitanio (voce), Alessandro Crupi (chitarra), Marco Garbarino (basso), Alessandro Alloj (batteria) e Andrea Colombo (chitarra e tastiere).

Non solo, dalle pagine de La Repubblica hanno raccontato dell’esperienza a The Band: “la partecipazione è stata totalmente inaspettata ed è arrivata in un momento davvero critico per noi dal punto di vista musicale, pieno di dubbi e incertezze circa il futuro”. Sul loro tutor Marco Masini, invece, : “si è posto nei nostri confronti accogliendoci, ci ha tolto un po’ la barriera di insicurezza così da affrontare il palco”.

Mons, ecco il video dell’ultima esibizione a The Band

