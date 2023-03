Mons. Pennisi: “Sicilia e Italia porta d’Europa”/ “Immigrazione riguarda tutti”

Sono tanti, a detta del Monsignore, i lavori che in Italia i giovani non vogliono più fare e per i quali non si trova un’adeguata manodopera: “Vero che in Sicilia c’è disoccupazione, ma ci sono anche lavori che i nostri giovani non vogliono più fare; inoltre siamo afflitti da una emigrazione continua e nell’entroterra diventa difficile trovare lavoratori nel settore agricolo. Sicuramente però servono equilibrio e integrazione. Torno anche su un punto, che è il ricongiungimento dei migranti con i loro famigliari in altri Paesi, come la Francia e la Germania, dove c’è bisogno di manodopera. Va coinvolta tutta l’Europa, evitando di trasformare questo problema drammatico in una continua polemica politica, che non giova a nessuno”.