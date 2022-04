Mons, “The Band”/ Buone doti vocali ma… Marco Masini li sostiene

In occasione della prima puntata di “The Band“, il nuovo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti, il pubblico ha avuto modo di conoscere i Mons, gruppo originario di Collegno, in provincia di Torino. Ormai da quasi sei anni i ragazzi si esibiscono nei locali della loro zona e non solo proponendo musica prevalentwmente rock.

Chi sono i Mons?

Il complesso già nel 2017 ha debuttato nel panorama discografico con un album che ha avuto un discreto successo, dal titolo “M.O.N.S.“. Successivamente hanno avuto modo di mettersi alla prova con i live a manifestazioni importanti quali al Collision Festival di Barolo, all’Area Lounge di Casa Sanremo e al Fiat Music di Red Ronnie.

Mons “The Band”: Marco Masini punta tutto su di loro

I Mons ne hanno fatta di strada, dalla periferia di Torino fino ad arrivare alla prima serata di Raiuno e ora puntano a togliersi qualche soddisfazione. I componenti del gruppo sono cinque: Marco Capitanio (voce), Alessandro Crupi (chitarra), Marco Garbarino (basso), Alessandro Alloj (batteria) e Andrea Colombo (chitarra e tastiere).

Tra i primi a complimentarsi con loro nella puntata di esordio del programma c’è stato Marco Masini, che ha deciso di diventare il loro tutor in questo percorso. E loro sono stati ben felici di poter migliorare grazie al suo supporto: “Non ci stiamo ancora credendo, è stata un’emozione unica – hanno detto in puntata –. Grazie a Marco Masini per avere creduto in noi. Ora inizia un percorso nuovo, siete pronti?“. I ragazzi alla fine hanno ottenuto un buon quarto posto finale al pari delle Living Dolls, anche se c’è chi ritiene che debbano migliorare per ottenere un consenso di un pubblico esigente come quello della prima serata.

