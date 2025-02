Ancora una volta mamma e figlia Monsè hanno fatto irruzione al Grande Fratello. Con chi se la sono presa questa volta? La vittima è ancora Pamela Petrarolo, concorrente con cui non sono mai andate d’accordo. Le due hanno lanciato una frecciata alla donna, dicendole che diverso tempo fa solo lei aveva chiesto un gettone per una reunion delle ex Non è la Rai, che si erano ritrovate per una festa.

Maria Monsè ha rivangato il passato andando a ricordare una vecchia riunione delle “ragazze”, raccontando di essere rimasta scandalizzata per il fatto che Pamela Petrarolo aveva chiesto dei soldi e il taxi per parteciparvi. Dal canto suo, l’ex Non è la Rai ha risposto ad Alfonso Signorini dicendogli che quello è il suo lavoro, e di conseguenza gli spostamenti non li deve pagare lei ma solitamente sono previsti. Questa illazione ha scatenato il caos ed è partito un diverbio tra le due donne che si sono punzecchiate a non finire.

“Tu sei stata l’unica a chiedere il gettone quella volta alla festa“, ha detto Maria Monsè a Pamela Petrarolo, la quale si è risentita non poco e le ha risposto: “Cosa non si fa per apparire!“. Non solo, l’ex Non è la Rai ha voluto precisare che non c’è nulla di male e che quello che ha fatto è stato giusto in quanto è la sua professione. Oltretutto, la Petrarolo non ricordava nemmeno questo fatto della festa, ma la Monsè, come ha ammesso la figlia ha un catalogo mentale in cui segna qualsiasi cosa succeda. “Ti sei messa contro una donna come mia madre“, ha detto Perla Maria riferendosi a Pamela Petrarolo.

Poi è stata tirata in causa anche Ilaria Galassi. Sempre la figlia di Maria Monsè ha detto alla donna (che segue dallo studio del Grande Fratello e che non ha mai sopportato le due donne) che sui social tutti parlano male di lei. La Galassi ha risposto di essere basita dalle accuse delle due donne, dicendo che si vede nettamente che stanno facendo di tutto per voler fare il loro ingresso nella casa per la seconda volta. Sarà davvero così?