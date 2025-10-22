Monsignor Panizza ha raccontato il suo incontro con Papa Leone XIV nel 2015: in Perù condivisero le celebrazioni durante il Covid

Ospite d’eccezione dell’evento “La Liguria incontra l’America Latina” che si è tenuto a Genova nei giorni scorsi, monsignor Lino Panizza Richero ha scambiato un paio di parole con il quotidiano Il Secolo XIX ricordando la sua lunghissima permanenza in Perù in cui ebbe la possibilità – già nel 2015 – di conoscere l’allora monsignor Robert Francis Prevost che nel frattempo è stato eletto per il trono di Pietro con il nome di Papa Leone XIV: una conoscenza che divenne, con il tempo, anche una vera e propria amicizia, ulteriormente consolidata durante il difficile periodo del Covid.

Era – ricorda monsignor Panizza nella sua intervista – il 2015 quando Prevost venne “nominato vescovo di Chiclayo” entrando a far parte della Conferenza Episcopale del Perù di cui anche il ligure era membro: fu in quel momento che si conobbero dando il via a numerose “iniziative pastorali” condivise fino a quando – cinque anni più tardi – l’attuale Papa entrò a far parte della “diocesi (..) di Callao”, condividendo fianco a fianco con monsignor Panizza le celebrazioni della “Settimana Santa e della Pasqua” durante il Covid in momenti che ricorda essere stati “molto belli”.

Monsignor Panizza: “Francesco ha aperto la chiesa al mondo, Leone ha recuperato le lezioni del passato”

Soffermandosi sulla figura di Papa Leone XIV, monsignor Panizza ci tiene a sottolineare come le loro “visioni” pastorali “siano coincidenti” dato il motto del pontefice è “in Cristo siamo una cosa sola” e il suo è “siamo uno perché il mondo creda”: un visione della fede come “fraternità e (..) comunità” in cui la divisione non trova spazio perché “non aiuta a (..) fare delle grandi opere”; né tanto meno a “lavorare bene”.

Confrontando Prevost con Bergoglio, monsignor Panizza spiega che – a suo avviso – “hanno praticamente gli stessi ideali [e] sogni”, ma se da un lato “Papa Francesco ha aperto la chiesa al mondo” dimenticando – e precisa “forse” – “alcune cose del passato”; Papa Leone XIV “ha continuato” la linea aperturista, recuperando al contempo “quelle cose del passato che (..) erano state messe da parte“.