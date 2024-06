Monsignor Viganò accusato di scisma: chiese dimissioni di Papa Francesco/ Parolin: “Indagini necessarie”

Monsignor Carlo Maria Viganò è accusato di scisma da parte del Vaticano per avere ripetutamente criticato l’operato di Papa Francesco, chiedendone anche le dimissioni. A comunicarlo, come riportato da Tgcom24, è stato il Dicastero per la Dottrina della Fede, che lo ha convocato nelle scorse ore negli Stati Uniti per “prendere nota” di ciò che gli viene contestato e delle prove raccolte a carico. In particolare queste ultime consistono in “affermazioni pubbliche dalle quali risulta una negazione degli elementi necessari per mantenere la comunione con la Chiesa cattolica: negazione della legittimità del Pontefice, rottura della comunione con Lui e rifiuto del Concilio Vaticano II”.

La chiamata non è stata sufficiente tuttavia per fare compiere un passo indietro a Monsignor Carlo Maria Viganò, il quale ha ribadito il suo pensiero: “Considero le accuse contro di me un onore. Nessun cattolico degno di questo nome può essere in comunione con questa Chiesa bergogliana. Questa chiesa agisce in evidente discontinuità e rottura con tutti i Papi della storia e con la Chiesa di Cristo”, ha affermato. Poi nuove pesanti accuse: “Non è un caso che l’accusa nei miei confronti riguardi la messa in discussione della legittimità di Jorge Mario Bergoglio e il rifiuto del Vaticano II: il Concilio rappresenta il cancro ideologico, teologico, morale e liturgico di cui la bergogliana chiesa sinodale è necessaria metastasi”.

Il commento di Parolin alle accuse di scisma nei confronti di Viganò

A commentare le accuse di scisma nei confronti di Monsignor Carlo Maria Viganò è stato anche il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, il quale si è detto personalmente dispiaciuto per quello che sta accadendo ma lo reputa inevitabile. “Ha avuto degli atteggiamenti di cui deve rispondere, è normale che la Dottrina della Fede abbia preso in mano la situazione e stia svolgendo delle indagini che sono necessarie per approfondire questa situazione stessa. Gli è stata data anche la possibilità di difendersi”.

Il cardinale tuttavia non si spiega il motivo per cui il monsignor ha rivolto le accuse in questione a Papa Francesco e al Vaticano. “Io l’ho sempre apprezzato come un grande lavoratore molto fedele alla Santa Sede, in un certo senso anche di esempio, quando è stato Nunzio apostolico ha lavorato estremamente bene, cosa sia successo non lo so”, ha concluso.











