Monster Hunter mobile/ Il nuovo gioco in realtà aumentata ricorda Pokémon GO

Monster Hunter per mobile sarà un gioco in realtà aumentata. Questo permetterà di vivere un’esperienze di gioco ancor più realistica, come se i giocatori si trovassero proprio al suo interno, potendo godere appieno il titolo di Capcom e Niantic.

Quel che fino ad oggi sappiamo, è che il nome completo del titolo sarà Monster Hunter Now. Potrà essere scaricato e chiaramente giocato, sia dagli utenti aventi un device Android (tramite Google Play Store), che da quelli che usano iOS (su Apple Play). Per i fanatici di videogames, a breve arriverà la versione beta.

Monster Hunter mobile: come funziona il gioco

Monster Hunter mobile per iOS e Android, avrà le sembianze di Pokémon GO. Il suo successo ai tempi, fu così tanto, che poco dopo è nato Pokémon Monster. Tutti i titoli appena citati, avevano in comune una strabiliante caratteristica: tutti in realtà aumentata.

Monster Hunter per mobile, funzionerà anche similmente a Pokémon GO. Il gioco, consiste nel vestire i panni di un cacciatore di mostri, che va a caccia delle creature più iconiche del videogame. Per poter migliorare le proprie abilità, occorre far team con amici, oppure con degli sconosciuti incontrati nel matchmaking.

L’obiettivo è quello di accumulare più risorse possibili, al fine di poter aumentare le proprie skills, ed essere sempre più forti, catturando mostri altrettanto potenti.

Anche Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter per Capcom, si è rivelato molto soddisfatto della sua creazione in realtà aumentata:

“La tecnologia in realtà aumentata di Niantic offre un’esperienza di caccia basata sul qui e ora, a cui è possibile giocare con disinvoltura pur rispettando quelle modalità di azione e caccia che solo Monster Hunter può offrire. È giunto il momento di uscire nel mondo reale e goderci la caccia!”.

La novità che arricchisce Monster Hunter per mobile, è la capacità di lavorare in background. Senza che l’app sia aperta, i cacciatori di mostri, potranno svolgere la loro normale routine, e controllare in qualsiasi momento, se c’è una creatura nei dintorni.











