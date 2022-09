MONSTER TRUCK/ Su Italia 1 il film con Lucas Till poco apprezzato dalla critica

Monster Truck, curiosità sul film

Il film Monster Truck non è stato particolarmente apprezzato dalla critica del settore, come dimostrato anche dagli incassi ottenuti. Per la realizzazione della pellicola sono stati stanziati oltre 120 milioni di dollari, mentre nelle sale ne ha incassati circa 65 segnando una perdita importante. Le scenografie del film sono state realizzate principalmente in Canada, esattamente nella località di Kamloops.

ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt basato su un racconto fatto a Steven Knight

Monster Truck, il film in seconda serata su Italia 1

Questa sera, sabato 24 settembre, alle ore 23.15 su Italia 1 andrà in onda “Monster Truck“, un film d’azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2016 da Cale Boyter e Glenn Berger, diretto da Chris Wedge. Tra gli attori principali che hanno partecipato al progetto sono da annoverare i contributi di Lucas Till, Amy Ryan, Rob Lowe e Danny Glover.

I CROODS/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks, grande successo al botteghino

Lucas Till si è fatto conoscere partecipando al video di Taylor Swift della canzone “You Belong With Me”. Nel 2011 ha interpreta Havok nel film della Marvel “X-Men – L’inizio”, riprendendo lo stesso ruolo nei film “X-Men – Giorni di un futuro passato” e “X-Men – Apocalisse”. Dal 2016 al 2021 è stato Angus MacGyver nel reboot della serie “MacGyver”.

Monster Truck, la trama del film

La vicende narrate nel film “Monster Truck” si svolgono in Nord Dakota, dove nei pressi del lago durante un’operazione di fracking accade qualcosa di incredibile. La rottura della piattaforma permette a 3 strane creature di uscire fuori dalla terra, di cui due vengono catturate mentre una riesce a darsi alla fuga. Tripp si imbatte nella misteriosa creatura che si rifugia all’interno del suo furgone poiché si ciba principalmente di olio. Dopo un’iniziale diffidenza i due riescono ad entrare in sintonia: Tripp decide di chiamare la creatura Creech.

KIDNAP/ Su Rete 4 il film con Halle Berry distribuito nelle sale con 3 anni di ritardo

Nei giorni successivi l’azienda incaricata delle operazioni al lago inizia a mostrare una certa preoccupazione per l’incidente accaduto. Dal sottosuolo sembrano spuntare altre creature simili a Creech, per cui Tenneson – CEO della Terravex Energy – decide di gettare del veleno al fine di sterminarle tutte. Fortunatamente, il geologo Jim riesce a fermarlo in tempo dopo aver appurato quanto quelle creature fossero in grado di provare emozioni, oltre ad essere dotate di una discreta intelligenza. Nel frattempo Creech inizia a percepire una strana sensazione relativa ai suoi simili; decide quindi di recarsi presso la zona dei lavori per mettere in salvo i suoi genitori. Tripp e la sua amica Meredith decidono di seguirlo ma vengono catturati. I due ragazzi vengono minacciati da Tenneson che gli intima di dimenticare l’amico e quelle creature. Fortunatamente però arriva in loro soccorso Jim con l’intento di aiutarli a salvare non solo Creech ma anche tutti i suoi simili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA