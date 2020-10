Monster trucks/ Video, su Italia 1 il film con Lucas Till (oggi, 24 ottobre 2020)

Monster trucks va in onda su Italia 1 nel suo prime time di oggi, 24 ottobre 2020, con inizio alle 21,20. Prodotta nel 2016 dalle case Disruption Entertainment, Nickelodeon Movies, Paramount Animation e Paramount Pictures, distribuita a livello mondiale da Universal Picutres, ‘Monster trucks’ è un film per tutti anche se il pubblico adolescenziale è il maggiore candidato alla poltrona nelle platee domestiche del 24 ottobre. Regista di questo particolare film è l’americano Chris Wedge, un direttore di produzione adatto perché cresciuto nel cinema d’animazione. Chris Wedge fu infatti il regista de ‘L’era glaciale (Ice Age)’ nel 2002, ‘Robots’ nel 2005, ‘Epic – Il mondo segreto (Epic)’ nel 2013, anche se la sua attività di cineasta si è rivolta soprattutto alla produzione all’interno di Blue Skies Studios, soprattutto dedicando tempo e risorse alla saga ‘L’era glaciale’ che fu la fortuna di questo “studios” d’animazione.

Protagonisti del film sono tutti ragazzi selezionati tra le nuove leve del cinema americano, una pellicola ‘young adult’ che vede nel ruolo principale l’attore Lucas Till, protagonista di pellicole ‘batticuore’ per adolescenti come ‘Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line (Walk the Line)’ o ‘Hannah Montana: The Movie’, oppure, nel ruolo del mutante Havok, prima ‘X-Men – Giorni di un futuro passato (X-Men: Days of Future Past)’ poi ‘X-Men – Apocalisse (X-Men: Apocalypse)’. Accanto a lucas Till incontriamo la giovane californiana Jane Levy, attrice che ha già calcato le scene ma con propensioni eclettiche, dall’horror al sentimentale, una ragazza “in progress” che farà parlare di sè.

Monster trucks, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Monster trucks. L’azienda Terravex Oil sta scavando, attraverso tecniche di ‘fracking’, il terreno in Nord Dakota in operazioni geologiche particolari. Purtroppo però succede l’inverosimile e dalle profondità della terra escono tre creature mostruose, due delle quali immediatamente intrappolate dalla Terravex Oil ma una riesce a fuggire dalle mani degli scienziati. Il giovane Tripp Coley, un po’ per fuggire dalla difficile vita famigliare, nella quale la madre divorziata ha una relazione con il serioso sceriffo della città, un po’ per raggranellare qualche soldo, accetta di lavorare part-time nella discarica cittadina.

Troverà lui il terzo mostro, una creatura al momento dell’incontro quasi innocua e condividerà con l’amichetta Meredith la scoperta, ma la creatura fuggirà e sarà l’inizio di un’avventura mozzafiato.

Video, il trailer del film “Monster trucks”





© RIPRODUZIONE RISERVATA