"K2. Due amici e un sogno" è la storia della salita alla seconda montagna del mondo e della sua discesa in sci da parte di Federico Secchi e Marco Majori

Quasi 5mila persone sul K2 da quando la montagna più difficile del mondo è stata scalata per la prima volta. Ma solo mille hanno raggiunto la vetta. Era il 1954 e l’impresa fu portata a termine da un gruppo di italiani il 31 luglio. Erano le 18 circa. Settant’anni dopo, il 29 luglio, alle 16.30, un altro alpinista italiano ha ripetuto l’impresa. Federico Secchi, guida alpina e maestro di sci di Valfurva (Alta Valtellina), classe 1992, è salito sulla “montagna degli italiani”, da solo, senza ossigeno, in stile alpino. Ed è sceso con gli sci, fino a dove ha potuto. Questa straordinaria avventura è ora raccontata nel libro K2. Due amici e un sogno (Rizzoli, 2025), con le immagini di Ettore Zorzini.

Il libro non parla solo della salita al K2, ma anche dell’amicizia che ha reso possibile questo sogno. Il sogno di Federico Secchi e Marco Majori, anche lui guida alpina e maestro di sci di Bormio. Le loro vite si incontrano 15 anni fa, quando Federico decide di diventare guida alpina. La prima avventura insieme è nel 2019 in Nepal, sulla cresta inviolata dello spigolo Nord del Nemjung (7.140 m). Per il maltempo e il pericolo valanghe, i due rinunciano e scelgono di salire in stile alpino (a piedi e senza sherpa) sulla cima dello Himlung, 7.126 metri.

È la loro prima volta in Nepal ed è anche il loro primo settemila. Ci torneranno nel 2021 scalando il Manaslu (8.163 m), il loro primo ottomila. E nel 2024 col K2.

In questa spedizione solo Federico raggiunge la vetta, ma l’esperienza rimane profondamente condivisa. Le immagini di Ettore Zorzini accompagnano la narrazione, mostrando come amicizia e passione si possano intrecciare anche a più di 8.000 metri, nella cosiddetta “Death Zone”. Qui l’aria rarefatta riduce l’ossigeno nei polmoni fino al 70 per cento, con rischi di perdita di lucidità, edema cerebrale o polmonare; il freddo può arrivare a -45°C e il vento superare i 100 km/h, aumentando il rischio di congelamento di dita, naso e piedi in pochi minuti.

“Il progetto della scalata al K2 e della discesa con gli sci e senza ossigeno lo abbiamo pensato e gestito insieme”, racconta Federico. L’amicizia diventa allora strumento operativo, oltre che supporto emotivo: allenamenti, acclimatamento e preparazione mentale condivisi aiutano a distribuire lo stress e a rafforzare la resilienza.

E anche quando Marco deve rinunciare, e quando la situazione precipita dopo la caduta nel crepaccio, l’amicizia dimostra il suo valore. Marco riesce a risalire dal crepaccio, Federico lancia immediatamente l’allarme via radio, assicurandosi che l’assistenza arrivi rapidamente. Due alpinisti francesi raggiungono il Campo 3 per prestare soccorso, mentre gli altri restano al Campo 1 per facilitare il trasferimento al Campo base. Al Campo 3, Federico e Benjamin Védrines somministrano ossigeno e cortisone per stabilizzare Marco. Quello che era un legame fra due si trasforma in un abbraccio più grande.

