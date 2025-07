Marco Giacobbo nella nuova puntata di Freedom si soffermerà sulla Montagna Spaccata un luogo carico di fascino e suggestione

Questa sera ci sarà una nuova puntata di Freedom su Rete 4 e per l’occasione le telecamere del programma condotto da Roberto Giacobbo, si recheranno presso la Montagna Spaccata di Gaeta: cos’è questo luogo dal nome così suggestivo? Attorno allo stesso vi sono miti e leggende a cominciare da quella secondo cui quando Cristo fu crocifisso la montagna ebbe come un enorme sussulto e poi il dispiacere, il dolore e la tristezza si spacco in tre grandi punti, da qui appunto il nome de la Montagna Spaccata di Gaeta.

Sansepolcro/ La città che il capitano Anthony Clarke evitò di bombardare per salvare la Resurrezione

Chi si avvicina al monte in questione può notare chiaramente le tre spaccature, tre gigantesche fessure che attraversano la roccia e che appaiono più o meno parallele, come se una mano enorme abbia tagliato la montagna con un coltello, dividendola in tre blocchi di dimensioni esagerate. In contrasto a tutto ciò, le acque cristalline del mare dinanzi alla località laziale e tutto insieme si vengono a creare anche delle grotte che sono a dir poco affascinanti e sempre molto suggestive.

Don Lurio, chi è: da New York all'Italia/ L'enorme successo in Rai e la morte nel 2003

LA MONTAGNA SPACCATA GAETA, LA CAPPELLA “SOSPESA”

Ma non finisce qui perchè sopra la Montagna Spaccata si trova il Santuario della Santissima Trinità, fondato nel lontano 930 dai padri benedettini: da questo luogo di culto, scendendo 300 gradini, si arriva invece alla Grotta del Turco, un antico riparo per le navi dei pirati saraceni. Rappresentava di fatto un luogo dove gli stessi “mascalzoni” si nascondevano in attesa che passasse qualche nave da depredare, altro luogo carico di storia, di miti e di leggende.

Secondo la storia la Montagna Spaccata di Gaeta subì una pesante rottura nel 1434, a seguito di un terremoto. In quell’occasione si è andò a staccare una roccia che cadendo al suolo si sarebbe incastrata a circa 40 metri sul livello del mare. Sulla stessa è stata quindi in seguito eretta una cappella che oggi è visitabile e che permette di godere di un panorama mozzafiato.

Chi è Aleksej Navalny, attivista russo/ La morte nel 2024: la moglie Yulia nuova leader dell'opposizione?

LA MONTAGNA SPACCATA GAETA, L’IMPRONTA DEL PIRATA

E’ un qualcosa di unico, non esiste infatti nulla al mondo, e basta solo vederla per capire quanto sia magnifico e suggestivo quella struttura sospesa nel vuoto. Chi visita la Montagna Spaccata, infine, non può non avvicinarsi all’impronta lasciata da un pirata saraceno, che si trova nel percorso che porta alla grotta del turco: si tratta di un’altra leggenda, ovvero, che lo stesso pirata, assistendo al miracolo di quella creazione, si appoggio alla roccia e la sua mano sprofondò dentro lasciando un segno indelebile.

Di questo e di molto altro ancora si parlerà questa sera a Freedom e siamo certi che il buon Giacobbo saprà regalarci ulteriori dettagli inediti su quello che resta uno dei luoghi senza dubbio più misteriosi non soltanto della regione Lazio ma di tutta la nostra penisola, ennesimo simbolo della straordinarietà paesaggistica del nostro territorio.