“Montagnaterapia sempre più diffusa”/ Giordana (CAI): “Per curare le dipendenze ma non solo”

Si parla di Montagnaterapia stamattina negli studi di Uno Mattina. Ospite del programma vi era Ornella Giordana del Club Alpino Italiano, il CAI, spiegando: “Da molti anni seguiamo un progetto di persone che utilizzano la montagna a supporto di altre terapie e si è visto che la frequentazione della montagna dà risultati straordinari, il corpo è rimesso in gioco in maniera importante, riattiva la mente e attiva il cambiamento. La montagnaterapia è molto conosciuta negli ambienti sanitari e sociali – ha continuato – abbiamo 175 sezioni su tutto il territorio partendo dalla Sardegna fino ad arrivare al Friuli, ci sono progetti aperti, gli ambiti sono tanti, la salute mentale, dipendenze, persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale, c’è una grossa richiesta di progetti aperti sul rischio sociale”.

“Come club alpino – ha continuato la Ornella Giordana – mettiamo in campo l’arrampicata per quanto riguarda le dipendenze per il controllo della fisicità e il rapporto di fiducia, dopo che hanno arrampicato le persone migliorano il rapporto con il loro corpo e soprattutto riacquisiscono fiducia in se stessi e anche nella figura dell’adulto che a volte per loro è una figura problematica che non da fiducia, per l’80% usiamo l’escursionismo perchè sono i due pilastri della montagnaterapia, il camminare e il gruppo, quest’ultimo che contiene ansie e capacità di tutti, un gruppo molto cooperativo, in Italia insegniamo a cooperare, la montagna ha bisogno che le persone lavorino assieme”.











