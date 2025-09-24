Montalbano contro tutti: il commissario di Camilleri prova a ribattere Hunziker e Bova, Rai 1 mette ko la concorrenza di Canale 5.

Guerra aperta tra Mediaset e Rai. I palinsesti combattono a suon di programmi e fiction irresistibili sia da una parte che dall’altra e mai come in questo periodo la concorrenza si fa sentire. L’ultima mossa di Rai è stata quella di rimettere il doppio appuntamento con l’amatissima saga de Il Commissario Montalbano, serie che si scontrerà con Raoul Bova e Michelle Hunziker. Ricordiamo infatti che la scorsa settimana, la fiction con Zingaretti è riuscita a battere Io Canto e Buongiorno Mamma! 3.

Che dire, ormai non si parla solo dello scontro tra quiz come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, ma di una vera e propria battaglia con tutto il meglio che le due aziende riescono a dare ai fan. Pochi giorni fa Canale 5 aveva spostato Io Canto Family al mercoledì mentre aveva anticipato Buongiorno Mamma! 3, il che ha fatto ben pensare a Rai 1 di portare il capolavoro nato dalla mente di Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano, durante la serata di martedì 23 settembre e mercoledì 24 settembre.

Montalbano si scontra con Io Canto Family: colpaccio Rai contro Michelle Hunziker

Martedì 23 e mercoledì 24 andranno in onda due episodi de Il Commissario Montalbano: “Una lama di luce” e “Una faccenda delicata“. Quest’ultimo sostituisce Love Again, film tolto dalla programmazione Rai. Buongiorno Mamma 3! resta quindi in lotta con Montalbano, mentre a rischio (di nuovo) resta Io Canto Family, con Michelle Hunziker che se la deve vedere contro un vero e proprio mostro delle serie. Per chi volesse vedere Montalbano, ricordiamo che gli episodi sono disponibili sia su Prime Video che su RaiPlay, oltre alla messa in onda di Rai1 in base al palinsesto.