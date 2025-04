Montalbano Jonico è uno dei borghi d’Italia ad essere in finale per l’ambitissimo titolo di Borgo dei Borghi 2025. Questo pittoresco comune di circa 6,5 mila abitanti si trova in Basilicata, in provincia di Matera, tra le splendide colline di questa regione e l’azzurro e brillante Mar Ionio.

Montalbano Jonico: un melting pot storico dai Greci ai Normanni

Il territorio di Montalbano Jonico è prevalentemente collinare e si estende tra i fiumi Cavone e Agri, al confine ad est con la cittadina di Pisticci, quella di Tursi a ovest, a nord con Craco ed, infine, a sud con il comune di Scanzano Jonico. La sua storia ha origini antichissime, risale infatti al periodo greco, quando l’intera area era stata insediata dalle popolazioni giunte dalla Magna Grecia. Secolo dopo secolo, il territorio è caduto sotto il dominio di diverse popolazioni, a partire dai Romani, per poi passare ai Bizantini e, infine, ai Normanni.

Tra i siti di maggiore interesse è impossibile non citare la suggestiva Riserva Regionale dei Calanchi, un paesaggio antichissimo, caratterizzato da solchi profondi nell’argilla che riproducono quasi un’atmosfera lunare. Per gli amanti della storia, invece, il centro storico di Montalbano Jonico racchiude diversi piccoli tesori, dalle piazze caratteristiche alle strade lastricate, offrendo la possibilità di immergersi in un’atmosfera mozzafiato. Per quanto riguarda, invece, i principali edifici della città, tra quelli religiosi vi è sicuramente la Chiesa Madre di San Nicola, caratterizzata da un’affascinante stile rinascimentale, mentre tra quelli civili lo storico Castello Normanno, circondato dalle sue antiche mura e dalle torri da cui è possibile ammirare il paesaggio circostante.

Mare cristallino e buona cucina

Montalbano Jonico è anche una delle principali mete turistiche della regione, infatti questo comune offre spiagge bianche e acque cristalline in cui tuffarsi e divertirsi praticando sport acquatici. In ultimo, non si può non parlare dei piatti gustosi e genuini che è possibile assaporare, tra peperoni cruschi, formaggi tipici e buon vino. Montalbano Jonico rappresenta un luogo in cui storia, tradizione e bellezze naturali si uniscono per un’esperienza da lasciare senza fiato. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Montalbano Jonico

