Monte Bianco, traffico di mezzi pesanti deviato al traforo del Frejus/ Attivato piano di emergenza

Il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco della Presidenza della Regione Valle d’Aosta ha avviato un piano di emergenza per la viabilità del traforo del Monte Bianco a causa di alcuni problemi tecnici. Il traffico di mezzi pesanti, come riportato da Ansa, è stato deviato in queste ore verso il traforo del Frejus oppure altri itinerari alternativi come il valico di Ventimiglia e il traforo del Gran San Bernardo. Il passaggio all’interno del tunnel al momento resta consentito ma soltanto attraverso il senso unico alternato, in modo da evitare ingorghi alle merci. È per questo motivo che i Tir tuttavia sono stati dirottati.

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: ricorso accolto/ Nordio “soddisfatti”. Avanti iter rientro in Italia

Le modifiche alla viabilità avranno praticamente la durata dell’intera giornata. La circolazione è stata infatti completamente interrotta dalle ore 7.50 alle 9.45, per poi riprendere a senso unico alternato. L’attesa per il passaggio al momento è di circa un’ora. A partire dalle 19 di questa sera e fino alle 7.30 di domattina ci sarà poi la chiusura totale.

Allieva di scuola marescialli dei Carabinieri si suicida/ I genitori: “Ambiente totalitario, regole assurde”

I lavori nel traforo del Monte Bianco

L’interruzione del traffico e l’attivazione del piano di emergenza per la viabilità del traforo del Monte Bianco sembrerebbe essere da ricondurre ad un problema nel corso dei lavori programmati per il risanamento dell’impalco stradale. Essi stanno andando avanti quotidianamente. In genere la riapertura ai mezzi di trasporto avviene alle 7.30 di ogni mattina. In data odierna si era optato per un anticipo dell’orario di un’ora, ma poco dopo è stata rivelata un’anomali su un giunto di raccordo.

È per questo motivo che, al fine di preservare la sicurezza dell’area, è stato adottato il provvedimento. Gli interventi di riparazione sono tuttora in corso e presto verranno conclusi. Il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco della Presidenza della Regione Valle d’Aosta insieme alla Prefettura di competenza comunicherà nelle prossime ore eventuali nuove disposizioni in merito al traffico dei mezzi pesanti.

Neucyber, chip cerebrale che sblocca il potenziale umano/ L'ultimo BCI arriva dalla Cina: come funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA